Superano i 24 milioni di euro le scelte del 2 per mille IRPEF ai partiti politici. La fotografia nei dati del MEF: quasi 1,8 milioni di euro di scelte, ovvero il 4,2 per cento dei contribuenti. Nel podio dei partiti più finanziati: PD, Fratelli d'Italia e Movimento Cinque Stelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito i dati sulle scelte del 2 per mille dell’IRPEF ai partiti.

La fotografia resa nota dal comunicato stampa numero 11 di oggi, 22 gennaio 2024, è relativa alle dichiarazioni dei redditi 2023, relative al periodo d’imposta 2022.

Continua a crescere il totale delle somme che, confrontato con l’anno precedente, è passato da 20,4 a 24 milioni di euro.

Le scelte validamente espresse sono state circa 1,8 milioni e hanno interessato il 4,2 per cento dei contribuenti.

La classifica dei partiti che hanno ottenuto più finanziamenti è guidata dal Partito Democratico, con oltre 8 milioni di euro. Segue Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, con 4,8 milioni di euro. Il “podio” è completato dal Movimento Cinque Stelle, con 1,8 milioni di euro.

2 per mille IRPEF ai partiti politici: oltre 24 milioni di euro e quasi 1,8 milioni di scelte

Dal 2014, relativamente ai redditi dell’anno 2013, il contribuente può scegliere di destinare il 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico. Lo stabilisce l’articolo 12 del decreto legge 149/2013.

Prendendo in considerazione le dichiarazioni dei redditi 2023, relative all’anno di imposta 2022, il 4,2 per cento dei contribuenti ha deciso il partito politico a cui destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel complesso le scelte sono state 1.744.913, su un totale dei contribuenti di 41.497 (il secondo dato è provvisorio ed è riferito all’anno di imposta 2021).

A fornire i numeri relativi alle dichiarazioni dei redditi 2023 è il MEF, che lo ha annunciato con il comunicato stampa numero 11 di oggi, 22 gennaio 2024.

I tre partiti che sono stati finanziati maggiormente sono: il Partito Democratico, Fratelli d’ltalia - Alleanza Nazionale e il Movimento Cinque Stelle.

Nel complesso il PD ha ottenuto 8.118.192 euro, ovvero il 30,45 per cento delle scelte totali (nel complesso sul numero totale dei contribuenti si traduce nell’1,28 per cento).

Al secondo posto nella classifica dei partiti più finanziati c’è Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale che, con 4.807.551 euro, sfiora il 20 per cento delle scelte totali, ovvero lo 0,84 per cento delle scelte, considerando il complesso dei contribuenti.

Al terzo posto c’è il Movimento Cinque Stelle, con 1.853.949 euro e il 10 per cento delle scelte dei contribuenti, ovvero lo 0,42 per cento dei contribuenti totali.

Al quarto posto, con pochissimo scarto, Italia Viva supera Lega per Salvini Premier: rispettivamente 1.135.044 euro contro 1.106.828 euro.

Si deve tuttavia considerare anche la Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, che ha ottenuto 439.151 euro.

2 per mille IRPEF ai partiti politici: solo i primi quattro partiti superano il 5 per cento delle scelte totali

Considerando la percentuale di scelte rispetto al totale, solo quattro partiti superano il 5 per cento.

La classifica è la seguente:

PD con 30,45 per cento;

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale con 19,94 per cento;

Movimento Cinque Stelle, con il 10 per cento;

Lega per Salvini Premier, con il 5,26 per cento.

Gli altri partiti sono tutti sotto la soglia di tale percentuale. Sono dodici i partiti nella fascia compresa tra l’1 e il 5 per cento.

Tredici partiti, invece, non raggiungono neppure l’1 per cento del totale delle scelte.

In quest’ultima fascia il totale dei finanziamenti è compreso tra un minimo di 13.090 euro del partito Italia al Centro e il massimo di 178.422 euro del Partito Socialista Italiano.

Rispetto ai dati dell’anno precedente, quelli delle dichiarazioni dei redditi 2023 mostrano un trend in aumento sia sul numero totale delle scelte che sull’importo.

Nel complesso le scelte sono aumentate da 1.431.384 a 1.744.913.

I finanziamenti, invece, sono cresciuti 20.402.808 euro a 24.058.168 euro.