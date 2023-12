Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti è una delle principali novità della Legge di Bilancio 2024. Come funziona? Una guida alle regole relative al bonus in busta paga per i titolari di redditi fino a 35.000 euro

Confermato il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti anche nel 2024.

La Legge di Bilancio 2024 stanzia un totale di 10 miliardi per la conferma del bonus contributivo, a regole inalterate.

I dipendenti avranno diritto ad uno sconto sui contributi di valore pari al 7 per cento fino a 25.000 euro di retribuzione annua e al 6 per cento fino alla soglia dei 35.000 euro.

Il taglio del cuneo fiscale 2024 consisterà quindi in un esonero contributivo applicato sulle retribuzioni mensili, a partire dal mese di gennaio e fino a dicembre.

Come funziona il bonus per i dipendenti? Il dettaglio degli importi e delle novità in arrivo.

Taglio del cuneo fiscale 2024: come funziona il bonus in busta paga dei dipendenti

Ai lavoratori dipendenti titolari di redditi fino alla soglia di 35.000 euro sarà riconosciuto anche per il 2024 il taglio del cuneo fiscale, ossia l’esonero contributivo già spettante a partire dal mese di luglio 2023.

Nel testo della Legge di Bilancio 2024 approvato in Senato il 22 dicembre e sul quale si attende il via libera definitivo da parte della Camera entro la fine dell’anno viene quindi confermato il bonus contributivo, senza alcuna rivisitazione delle percentuali di sconto riconosciute.

Soggetti beneficiari del bonus in busta paga saranno, anche per le retribuzioni riconosciute dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, anche se non assumono la qualifica di imprenditore.

Il bonus in busta paga sarà quindi applicato a tutti i rapporti di lavoro dipendente, ivi inclusi quelli di apprendistato, mentre restano esclusi i lavoratori domestici.

A livello di limiti di reddito, il taglio del cuneo fiscale per la quota contributiva si applicherà nel rispetto del tetto di 35.000 euro annui, ossia 2.692 su base mensile.

Due le percentuali dello sconto contributivo applicate in busta paga, che sarà pari:

al 6 per cento per le retribuzioni imponibili , parametrate su base mensile per tredici mensilità, fino a 2.692 euro , maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

, parametrate su base mensile per tredici mensilità, , maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; al 7 per cento a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Questa una delle principali novità che inciderà sul valore degli stipendi dal prossimo anno.

Taglio del cuneo fiscale 2024: bonus in busta paga e taglio dell’IRPEF, l’importo del risparmio mensile

L’aumento in busta paga mediamente corrisponde a circa 100 euro al mese per 14 milioni di cittadini.

Il taglio del cuneo fiscale si affianca all’anticipo della riforma IRPEF, con l’eliminazione del secondo scaglione e l’estensione del primo con tassazione al 23 per cento fino a 28.000 euro.

Per i titolari di retribuzioni fino all’importo massimo di 2.692 euro, il valore del bonus contributivo sarà di circa 108 euro mensili e ovviamente sarà calibrato in relazione all’importo dello stipendio erogato e conseguentemente dei contributi dovuti.

Per i titolari di retribuzioni fino a 1.500 euro, il bonus in busta paga consentirà di beneficiare di un risparmio di circa 75 euro, importo che ammonta invece a 50 euro per i titolari di retribuzioni fino a 1.000 euro.

Tenuto conto del parallelo taglio dell’IRPEF 2024, secondo le simulazioni della Fondazione Nazionale dei Commercialisti l’importo del bonus complessivo in busta paga arriverà a 84 euro mensili circa per i lavoratori fino a 20.000 euro annui, valore che sale a 112 euro per i redditi compresi tra i 25-30.000 euro annui e a 120 euro per i titolari di redditi di 35.000 euro.