Il superbonus raggiunge i 102,6 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Oltre 40 miliardi di euro solo nel 2023. I dati ENEA aggiornati al 31 dicembre scorso

Il totale degli investimenti del superbonus ammessi a detrazione raggiunge i 102,6 miliardi di euro.

Il dato è stato fornito nell’ultimo report dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, aggiornato al 31 dicembre scorso.

Nel complesso gli investimenti ammessi a detrazione nel 2023 si attestano poco oltre i 40 miliardi di euro.

La fetta più grande è relativa a interventi realizzati nei condomini, seguono le unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti.

Superbonus: oltre 100 miliardi di euro di agevolazioni al 31 dicembre 2023

Ieri, 8 gennaio 2024, è stato pubblicato l’ultimo report dell’ENEA, con i dati del superbonus aggiornati allo scorso 31 dicembre 2023.

Nel complesso il totale degli investimenti ammessi a detrazione è di poco inferiore a 102,7 miliardi di euro.

Di questi, 91 miliardi di euro si riferiscono a interventi conclusi. Come facile ipotizzare, il mese di dicembre ha fatto registrare un accelerazione nel sostenimento delle spese e nella realizzazione degli interventi, per effetto delle scadenze di fine anno.

Gli investimenti realizzati nello scorso mese, infatti, hanno sfiorato i 6 miliardi di euro: la fetta maggiore ha riguardato i condomini, che si sono attestati a 5,7 miliardi di euro.

Gli investimenti relativi alle unifamiliari registrati a dicembre 2023 ammontano a circa 162 milioni di euro, ammontare che è dello stesso ordine di grandezza rispetto ai dati dei mesi precedenti.

La corsa di fine anno ha quindi riguardato gli interventi nei condomini, che sono arrivati al 78 per cento dei lavori realizzati. Buona parte dei lavori rimanenti verrà realizzata con la percentuale del 70 per cento o non sarà terminata.

ENEA - Dati aggiornati al 31 dicembre 2023 Interventi di superbonus per oltre 100 miliardi di euro.

Superbonus: 40 miliardi di euro di agevolazioni nel 2023

L’aggiornamento al 31 dicembre scorso fornisce anche una stima definitiva degli importi relativi ai lavori di superbonus realizzati nel 2023.

Nel complesso gli investimenti si sono attestati a 40,2 miliardi di euro. Si registra un calo rispetto all’anno precedente, che ha registrato investimenti per 46,3 miliardi di euro.

Tuttavia, le misure che hanno ridotto l’agevolazione dal 110 al 90 per cento per i condomini e hanno introdotto la stessa riduzione di aliquota e stringenti vincoli reddituali per le villette e le unifamiliari non hanno inciso in modo netto.

Nel complesso i valore medio più alto degli investimenti è quello registrato nei condomini, di poco inferiore a 615 mila euro.

Seguono quello per le unifamiliari, che si attesta a 117,5 mila euro, e quello per le unità funzionalmente indipendenti che è di 98,5 mila euro.

La regione che ha beneficiato maggiormente delle agevolazioni introdotte dal decreto Rilancio è la Lombardia, con oltre 19 miliardi di euro di investimenti.

Il “podio” è completato dal Veneto, con 9,7 miliardi di euro di investimenti e dall’Emilia Romagna, con 9,4 miliardi di euro di investimenti.

Si attendono i dati relativi al mese in corso, che dovrebbero far registrare una frenata, contrapposta all’accelerazione della fine dello scorso anno.