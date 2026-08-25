Superbollo, dall’abolizione allo stop alle esenzioni: le giravolte della riforma fiscale

Nella riforma dei tributi locali trova spazio lo stop alle esenzioni sul superbollo. Dalla promessa abolizione si passa a una stretta sul pagamento a partire dal 2027
Superbollo, l’abolizione cede il passo a una stretta sulle regole di pagamento.
A partire dal 2027, le esenzioni dal bollo non si applicheranno all’addizionale dovuta allo Stato per i veicoli di potenza superiore.
A mettere nero su bianco le novità è il decreto legislativo n. 147/2026, l’atto che chiude il tortuoso percorso di attuazione della riforma fiscale nell’ambito dei tributi locali, regionali e del Federalismo Fiscale.
Superbollo, cosa cambia dal 2027 con lo stop alle esenzioni
Nel lavoro di revisione alle regole relative al bollo auto, il decreto legislativo n. 147/2026 traccia confini precisi in merito al rapporto tra Regioni e Stato.
L’articolo 13, comma 2, contiene una norma di coordinamento fiscale in relazione all’autonomia legislativa regionale e i tributi di spettanza statale.
Se da un lato la tassa automobilistica è definita come “tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva” per le Regioni, per evitare sovrapposizioni o vuoti di gettito per le casse dello Stato, viene stabilito un principio rigido: le eventuali norme di esenzione dal pagamento del bollo auto introdotte da leggi regionali o provinciali non hanno alcun effetto sull’addizionale erariale, il meglio noto superbollo.
In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2027 le esenzioni dal bollo stabilite dalle Regioni non si applicheranno automaticamente all’addizionale dovuta allo Stato, per la quale continueranno a valere esclusivamente gli esoneri stabiliti con legge statale.
Una maggiore autonomia con portata limitata e ben perimetrata: qualsiasi sconto o scomputo dal bollo non abbuonerà l’addizionale erariale dovuta per i veicoli con potenza superiore a 185 kW.
Superbollo, cosa cambia nella pratica dal 1° gennaio 2027
|Situazione
|Regime previgente
|Dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 147/2026)
|Esenzione approvata da Legge Regionale (es. sconti su auto potenti o ibride/sportive)
|In alcuni casi si creavano dubbi interpretativi o contenziosi sulla spettanza del Superbollo in presenza di esenzione regionale dal bollo base
|Il bollo regionale non si paga, ma il Superbollo statale è dovuto per intero
|Esenzione stabilita da Legge Statale
|Si applica sia al bollo sia al Superbollo
|Si applica sia al bollo sia al Superbollo (resta immutato)
Dall’abolizione alla stretta: la riforma fiscale cambia rotta
L’iter di attuazione della riforma fiscale non è riuscito a mantenere la promessa dell’addio al superbollo.
Oltre la discussione politica, l’idea di un superamento graduale dell’addizionale statale è contenuta nel testo stesso della legge delega n. 111/2023, la “cornice” che ha guidato i lavori successivi di attuazione dell’opera di revisione delle regole del sistema fiscale.
In particolare, l’articolo 10 prevede quale principio e criterio direttivo di:
“riordinare le tasse automobilistiche, anche nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.”
Al riordino del bollo, la delega fiscale ha quindi affiancato valutazioni specifiche per il superamento del superbollo, senza però pesare sulle casse dello Stato. Un vincolo chiaro di modifiche a costo zero, che ha rappresentato un freno evidente, tanto da aver portato a una “giravolta” da parte del Legislatore.
Non solo il superbollo non sarà abolito, ma dal prossimo anno sarà più stretto il perimetro delle esenzioni.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbollo, dall’abolizione allo stop alle esenzioni: le giravolte della riforma fiscale