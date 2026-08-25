Superbollo, dall’abolizione allo stop alle esenzioni: le giravolte della riforma fiscale

Superbollo, l’abolizione cede il passo a una stretta sulle regole di pagamento.

A partire dal 2027, le esenzioni dal bollo non si applicheranno all’addizionale dovuta allo Stato per i veicoli di potenza superiore.

A mettere nero su bianco le novità è il decreto legislativo n. 147/2026, l’atto che chiude il tortuoso percorso di attuazione della riforma fiscale nell’ambito dei tributi locali, regionali e del Federalismo Fiscale.

Nel lavoro di revisione alle regole relative al bollo auto, il decreto legislativo n. 147/2026 traccia confini precisi in merito al rapporto tra Regioni e Stato.

L’articolo 13, comma 2, contiene una norma di coordinamento fiscale in relazione all’autonomia legislativa regionale e i tributi di spettanza statale.

Se da un lato la tassa automobilistica è definita come “tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva” per le Regioni, per evitare sovrapposizioni o vuoti di gettito per le casse dello Stato, viene stabilito un principio rigido: le eventuali norme di esenzione dal pagamento del bollo auto introdotte da leggi regionali o provinciali non hanno alcun effetto sull’addizionale erariale, il meglio noto superbollo.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2027 le esenzioni dal bollo stabilite dalle Regioni non si applicheranno automaticamente all’addizionale dovuta allo Stato, per la quale continueranno a valere esclusivamente gli esoneri stabiliti con legge statale.

Una maggiore autonomia con portata limitata e ben perimetrata: qualsiasi sconto o scomputo dal bollo non abbuonerà l’addizionale erariale dovuta per i veicoli con potenza superiore a 185 kW.

L’iter di attuazione della riforma fiscale non è riuscito a mantenere la promessa dell’addio al superbollo.

Oltre la discussione politica, l’idea di un superamento graduale dell’addizionale statale è contenuta nel testo stesso della legge delega n. 111/2023, la “cornice” che ha guidato i lavori successivi di attuazione dell’opera di revisione delle regole del sistema fiscale.

In particolare, l’articolo 10 prevede quale principio e criterio direttivo di:

“riordinare le tasse automobilistiche, anche nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.”