Rientro dei cervelli: il Decreto crescita 2019 rivede il sistema delle agevolazioni. Con le novità previste dall'articolo 5, cresce la durata del regime di favore per docenti e ricercatori e si incrementa la riduzione dell'imponibile per i lavoratori che tornano in Italia.

Rientro dei cervelli: con il Decreto crescita 2019, cambia il sistema di agevolazioni fiscali per chi torna in Italia. L’articolo 5 del testo, convertito in legge il 27 giugno, porta con sé una serie di novità.

Tra le principali modifiche, la durata del regime di favore fiscale per i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia a partire dal 2020 viene spostato a 6 anni e per i lavoratori impatriati la riduzione dell’imponibile passa dal 50 al 70 per cento.

L’insieme delle misure inserite nel Decreto nasceva con l’intento di favorire la crescita economica ma il testo si è arricchito sempre più di novità in ambito fiscale.

I 50 articoli del Decreto Crescita abrogano norme neonate, come la mini ires, mettono a punto sistemi in rodaggio, come la fattura elettronica estesa anche ai rapporti di scambio con San Marino, e rivedono meccanismi già in essere, come il sistema delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli.

Rientro dei cervelli: cambiano le agevolazioni fiscali con il Decreto crescita 2019

L’articolo 5 è dedicato agli strumenti per portare in Italia lavoratori che vivono all’estero. In particolare vengono apportate modifiche al regime degli impatriati, regolato dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015, e a quello del rientro dei cervelli previsto dall’articolo 44 del DL numero 78 del 2010.

Che cosa prevedeva, fino al Decreto Crescita, il sistema di agevolazione?

BENEFICIARI AGEVOLAZIONI DURATA REQUISITI Lavoratori impatriati esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto 5 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia - essere laureati; - aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico; -trasferire la residenza fiscale in Italia; - svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia Docenti e ricercatori esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto 4 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia - esser stati residenti all’estero non in maniera occasionale; - essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; - aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università; - trasferire la residenza fiscale in Italia; - svolgere in Italia attività di docenza e ricerca

Rientro dei cervelli: le novità del Decreto Crescita per i lavoratori impatriati

Nel sistema vengono introdotte una serie di novità. Come si legge nella nota di lettura, che approfondisce punto per punto l’ultima stesura del decreto, per quanto riguarda gli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020, le principali modifiche sono le seguenti:

passa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile ;

; se la residenza viene trasferita in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l’agevolazione arriva 90%;

le condizioni per accedere al regime fiscale di favore diventano più semplici;

si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno);

in presenza di (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno); anche gli italiani residenti all’estero non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.

possono a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. per i rapporti di cui alla legge numero 91 del 1981, norme in materia di società e sportivi professionisti, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo al 50% e il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Rientro dei cervelli: le novità del Decreto Crescita per docente e ricercatori

Anche per quanto riguarda i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020, si introducono delle novità:

si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale ;

la durata del ; si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

come per i lavoratori impatriati, non è più necessario essere iscritti all’AIRE per accedere alle agevolazioni.

Rientro dei cervelli: gli effetti del nuovo sistema di agevolazioni fiscali

Incentivare il ritorno di lavoratori, docenti e ricercatori ha sicuramente delle conseguenze favorevoli.

Ma non è detto che gli effetti sociali e culturali positivi vanno di pari passo con quelli fiscali. Qual può essere la ricaduta delle nuove agevolazioni sul sistema?

Dalla relazione tecnica sulla prima stesura del testo del Decreto Crescita alla nota di lettura della versione approvata in Parlamento il 27 giugno 2019, la risposta è sempre la stessa: non si individuano effetti negativi sul gettito fiscale.

Nel testo si legge:

“Infatti si stima che gli effetti positivi sul gettito, determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi sul tendenziale”.

Secondo le previsioni, si creerebbe un bilanciamento: segno meno e segno più nelle stime si annullano, generando valore.