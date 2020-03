Coronavirus: proroga IVA e imposte in scadenza il 16 marzo

Comunicato stampa ufficiale del MEF: proroga della scadenza delle imposte da pagare il prossimo 16 marzo, tra cui il saldo IVA annuale 2020 e la tassa vidimazione libri sociali. Nessun cenno alla scadenza dei contributi previdenziali INPS.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato un comunicato stampa ufficiale nella serata di oggi per comunicare ai contribuenti la proroga ufficiale della scadenza delle imposte prevista per il prossimo lunedì 16 marzo 2020.

Nessun cenno, invece, alla scadenza dei contributi previdenziali INPS, che al momento dovranno comunque essere versati.

Tra le scadenze fiscali più rilevanti di lunedì 16 marzo vi era sicuramente il saldo annuale IVA, oltre alla tassa vidimazione libri sociali.

Il comunicato ufficiale del MEF con la proroga della scadenza rimanda tutto al decreto legge di prossima adozione da parte del CdM, non specificando nulla in ordine alla discussione giornalistica delle ultime ore in funzione della quale sembrava che la proroga fosse destinata solo ai piccoli contribuenti in contabilità semplificata.

Proroga ufficiale scadenza saldo iva, tassa vidimazione libri ed altre imposte 16 marzo 2020, ecco il testo del comunicato ufficiale del MEF:

“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

Contributi INPS in scadenza già sospesi per la cd prima zona rossa

Attenzione: i contributi INPS sono comunque sospesi per la cd prima zona rossa.

La sospensione riguarda i soggetti dei territori della prima zona rossa, ovvero i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, individuati nell’allegato del dpcm del 1° marzo 2020:

Bertonico;

Casalpusterlengo;

Castelgerundo;

Castiglione d’Adda;

Codogno;

Fombio;

Maleo;

San Fiorano;

Somaglia;

Terranova dei Passerini;

Vo’.

Gli adempimenti oggetto della sospensione sono, invece, quelli relativi al periodo compreso tra il 24 febbraio e il 31 marzo 2020.

È la circolare INPS numero 37 di ieri a fornire tutte le istruzioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 1° marzo 2020.

Proroga anche per la scadenza di pace fiscale e rottamazione 2020?

Pur non essendovi ancora conferme ufficiali sulla proroga delle scadenze per la pace fiscale, è evidente che se il decreto economico del Governo punta a tutelare la liquidità di famiglie ed imprese si rende necessario posticipare i termini di pagamento.

Non solo rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle. La proroga delle scadenze pensata per limitare le ricadute economiche dell’emergenza coronavirus coinvolgerebbe anche la chiusura delle liti pendenti e la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Tuttavia, la proroga ufficiale di queste scadenze dovrebbe essere contenuta nel decreto legge in fase di emanazione ma non è stata menzionata dal comunicato stampa del MEF.