NEET Working Tour, è il lavoro che incontra i giovani: appuntamento a Napoli il 6 e il 7 maggio

NEET Working Tour, il lavoro incontra i giovani a Napoli il 6 e il 7 maggio: in Italia le persone dai 15 ai 34 anni che non sono impegnate in percorsi professionali, di formazione o di studio sono più di 3 milioni. In Campania il tasso di giovani inattivi è pari al 27,3 per cento. Due giorni dedicati alla costruzione del futuro con la partecipazione dell'Associazione Giovani Consulenti del Lavoro: il programma.

Il tour nazionale dedicato ai NEET, giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione, fa tappa a Napoli.

L’iniziativa che rientra nel Piano di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dalla Ministra per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali porta il mondo del lavoro in Piazza del Plebiscito venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022. Appuntamento alle ore 16 per gli accrediti e apertura alle 18 con saluti istituzionali con il Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone e il Presidente della Camera Roberto Fico.

Obiettivo? Raggiungere direttamente le ragazze e i ragazzi “nella loro comfort zone, alfabetizzarli sui basilari aspetti professionali e fare da volano ad ambizioni e obiettivi futuri, con un’opera di sensibilizzazione alla conoscenza delle svariate possibilità legate ai progetti e alle iniziative che il Governo ha messo in atto nell’ambito del programma Giovani2030”, si legge nel comunicato di presentazione dell’evento diffuso dai Consulenti del Lavoro di Napoli che saranno in prima linea.

NEET Working Tour, è il lavoro che incontra i giovani: appuntamento a Napoli 6 e 7 maggio

I NEET, Not in Employment, Education or Training, in Italia sono più di 3 milioni: 1,7 milioni le donne. Sono cifre che pongono il nostro paese appena dopo Turchia, Montenegro e Macedonia.

La Campania, dopo Sicilia e Calabria, è una delle regioni in cui il tasso di giovani inattivi è più alto e arriva al 27,3 per cento. Sono questi i dati riportati nel piano NEET 2022 che, come sottolinea il documento, fanno riferimento al 2019 ed non tengono conto delle variazioni negative dovute alla pandemia.

Per accorciare la distanza tra ragazze e ragazzi e mondo del lavoro il NEET Working tour raggiunge i giovani nelle piazze e nelle strade delle principali città d’Italia.

Questo fine settimana, il 6 e il 7 maggio, fa tappa a Napoli in Piazza Plebiscito. Saranno due giorni di full immersion con l’allestimento nel cuore della città di un intero villaggio a misura dei giovani, dove i partecipanti potranno sperimentare attività a tema e giochi interattivi in programma, ottenere informazioni e consulenze specifiche, confrontarsi con le numerose realtà che sostengono l’iniziativa.

Protagonisti del NEET Working tour anche i Consulenti del Lavoro che, in particolare con l’Associazione Giovani, affronteranno e orienteranno ragazzi e ragazze nella scelta del percorso accademico e professionale più adatto alle proprie attitudini.

“Dobbiamo porci l’obiettivo di orientare, formare ed accompagnare i giovani NEET verso la transizione nel mondo del lavoro, dell’economia e della società. Una transizione digitale e verso la green new economy che è al centro del futuro di questo decennio e che sarà anche il tema principale del Festival del Lavoro 2022 in programma a Bologna dal 23 al 25 giugno”.

Afferma il Dott. Riccardo Trimarco, Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Napoli.

I concetti assumono, inoltre, forma concreta nell’applicazione di gioco “Generazione Legalità”, iniziativa del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per sensibilizzare alla conoscenza dei diritti e dei doveri di lavoratori e datori di lavoro, sottolineandone i valori fondamentali di etica e legalità, in un’ottica di una corretta e consapevole crescita professionale.

NEET Working Tour, è il lavoro che incontra i giovani: il programma di Napoli

L’appuntamento con il lavoro con il NEET Working tour per i giovani campani è in Piazza Plebiscito a Napoli partire dalle ore 16 del 6 maggio.

