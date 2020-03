Coronavirus, nuovo modulo autocertificazione spostamenti in pdf da scaricare: il Ministero dell'Interno ha pubblicato il modello di autodichiarazione per gli spostamenti aggiornato dopo le novità del DPCM del 9 marzo 2020.

Modulo autocertificazione spostamenti: il Ministero dell’Interno ha pubblicato la nuova autodichiarazione dopo l’estensione delle misure restrittive per arginare il rischio di contagio da coronavirus.

Con la pubblicazione del nuovo DPCM in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, il modulo del Ministero dell’Interno da scaricare e compilare prima di qualsiasi spostamento, per motivi di lavoro, salute e per tornare presso il proprio domicilio e residenza diventa onnicomprensivo.

Non solo in Lombardia e nei comuni di Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna; la necessità di contenimento del coronavirus impone a chiunque, in tutte le Regioni d’Italia, a spostarsi dal proprio domicilio soltanto in situazioni di comprovata necessità, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 206 euro e l’arresto fino a 3 mesi.

Nuovo modulo autocertificazione spostamenti: ecco il pdf da scaricare

Dovrà essere scaricato, compilato ed esibito agli agenti di polizia in caso di controlli il nuovo modulo di autocertificazione degli spostamenti.

Fino al 3 aprile 2020 il nuovo DPCM del 9 marzo, contenente misure urgenti per ridurre il rischio di contagio da coronavirus, impone di limitare le uscite dal proprio domicilio.

Nella mattinata del 10 marzo 2020 dal Ministero dell’Interno è arrivato il nuovo modulo di autodichiarazione. Chi esce di casa dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus disposte dal DPCM del 9 marzo 2020 e delle sanzioni applicate in caso di violazione.

Il modello in formato pdf messo a disposizione dal Ministero dell’Interno dovrà essere compilato ed esibito, a richiesta, per autodichiarare che lo spostamento è determinato da:

comprovate esigenze lavorative (si consiglia di richiedere un certificato al proprio datore di lavoro);

situazioni di necessità (come fare la spesa);

motivi di salute (ad esempio visite mediche o acquisto di medicinali);

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si allega di seguito il modello di autodichiarazione per gli spostamenti pubblicato dal Ministero dell’Interno il 10 marzo 2020:

Modulo autodichiarazione spostamenti - 10 marzo 2020 Nuovo modello da compilare e presentare, aggiornato dal Ministero dell’Interno per effetto del nuovo DPCM sul coronavirus del 9 marzo 2020

Coronavirus, modulo autocertificazione spostamenti: le sanzioni per chi viola le restrizioni

Si applica una duplice sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti disposte dal DPCM del 9 marzo 2020.

Salvo i casi sopra elencati e da autocertificare mediante il modulo del Ministero dell’Interno, la sanzione prevista è quella dell’articolo 650 del Codice Penale, che prevede, per chi viola provvedimenti emanati per ragioni di sicurezza pubblica, ordine ed igiene:

una multa fino a 206 euro ;

; l’arresto fino a 3 mesi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci è inoltre previsto l’arresto da 1 a 6 anni, secondo le regole disposte dall’articolo 495 del Codice Penale.