Modello 730/220: dalle Entrate bozze con scadenza, istruzioni e novità

Modello 730/220: il pacchetto di informazioni utili per la dichiarazione dei redditi arriva in anticipo. Scadenza confermata per il 23 luglio 2020: nelle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 20 dicembre 2019 tutte le novità.

Modello 730/2020: il pacchetto di informazioni utili per la dichiarazione dei redditi dell’anno che sta arrivando è disponibile in anticipo. Il 20 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze del modello 730/2020, delle istruzioni per orientarsi tra le novità e della circolare per la liquidazione e il controllo dei modelli.

Mentre per il 2021 si attende il debutto di una nuova tabella di marcia, confermate le date di scadenza canoniche ancora per un anno:

23 luglio 2020 , termine ultimo per la presentazione del modello 730/2020, sia ordinario che precompilato, direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite CAF o professionista;

, termine ultimo per la presentazione del modello 730/2020, sia ordinario che precompilato, direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite CAF o professionista; 7 luglio 2020, termine ultimo per la presentazione del 730/2020 al sostituto di imposta.

L’anticipo dell’Agenzia delle Entrate fa da contraltare alle novità introdotte per le compensazioni dal Decreto Fiscale 2020: beneficiarne richiede tempi più lunghi dal momento che per utilizzare i crediti di imposta superiori a 5.000 euro sarà necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.

Modello 730/220, scadenza 23 luglio 2020: pubblicate le bozze per la dichiarazione dei redditi

Il modello 730/2020 è lo strumento a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2019. Può essere presentato nelle modalità che seguono:

direttamente all’Agenzia delle Entrate;

tramite CAF;

tramite professionista abilitato;

tramite sostituto di imposta.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni pubblicate il 20 dicembre 2019, utilizzarlo ha una serie di vantaggi:

la compilazione è semplice: non è necessario eseguire calcoli;

il rimborso del 730 si ottiene direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio, per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre: sarà l’ultimo anno con questa tabella di marcia. Stessa regola vale per le trattenute.

Modello 730/2020 Scarica la bozza del modello 730/2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20 dicembre 2019.

Ancora più semplice è la dichiarazione dei redditi tramite la precompilata, uno strumento pronto all’uso, che l’Agenzia delle Entrate elabora e mette a disposizione dei contribuenti a partire dal 15 aprile.

Per il prossimo anno una prima novità riguarda la diffusione dei documenti: si elimina il formato cartaceo, istruzioni e modelli 730/2020 sono reperibili solo online.

Agenzia delle Entrate - Circolare per la liquidazione e il controllo dei modelli 730/2020 Scarica la circolare per la liquidazione e il controllo dei modelli 730/2020 pubblicata il 20 dicembre dall’Agenzia delle Entrate.

Modello 730/220, scadenza 23 luglio 2020: nelle istruzioni le principali novità

Modello 730/2020 e istruzioni per la compilazione sono ancora in bozza, ma una prima lettura dei documenti permette già di riepilogare una serie di novità introdotte per adeguare gli strumenti all’evoluzione della normativa.

Alcuni elementi nuovi nel modello utile per la dichiarazione dei redditi 2020:

si introducono le istruzioni per l’utilizzo del 730 da parte degli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, si chiarisce che non può essere consegnato al sostituto di imposta;

dal prossimo anno i figli di età non superiore a 24 anni sono considerati a carico entro il limite di reddito complessivo di 4.000 euro: dall’Agenzia delle Entrate le indicazioni da seguire;

per la detrazione delle spese di istruzione , l’importo massimo passa da 786 a 800 euro ;

, l’importo massimo passa da 786 a ; vengono inserite nuove indicazioni per chi chi impartisce lezioni private: se si sceglie la tassazione ordinaria è necessario indicare il codice 5; altrimenti se l’opzione cade sull’imposta sostitutiva sarà necessario presentare anche il quadro RM insieme al frontespizio del modello Redditi PF 2020;

debuttano due nuovi codici per l’ agevolazione prevista per i lavoratori residenti a Campione d’Italia ;

; sempre in tema di agevolazioni, si inserisce il rigo 40 “Riscatto laurea e colonnine per ricarica” per indicare l’importo della due detrazioni effettivamente utilizzato;

per indicare l’importo della due detrazioni effettivamente utilizzato; e ancora fanno la loro prima apparizione sport bonus e credito d’imposta per bonifica ambientale ;

; per le erogazioni liberali in favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nel rigo E36 si inserisce la colonna “Residuo precedente dichiarazione” per specificare l’importo deducibile non utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018.

Non solo nuovi ingressi nel modello 730/2020 ma anche uscite: la colonna 5 “Quota Tfr” del rigo C14 viene eliminata a causa della mancata proroga per il 2019 delle disposizioni che prevedevano l’erogazione in busta paga della quota di Tfr maturata.

Infine, per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia, che appartengono alla minoranza slovena, dal 2020 non è più necessario allegare la traduzione in italiano dei documenti che riguardano le spese mediche: possono essere presentati direttamente in sloveno.

La pubblicazione delle bozze del 730/2020 il 20 dicembre da parte dell’Agenzia delle Entrate apre in anticipo la stagione della dichiarazione dei redditi, ma rappresenta un primo passo: bisognerà ancora attendere l’approvazione dei documenti e tenere d’occhio eventuali modifiche.