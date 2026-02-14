ISEE 2026, come accedere al nuovo calcolo in attesa del modulo aggiornato

Dall'INPS le istruzioni per accedere al nuovo calcolo ISEE 2026 previsto per alcuni bonus, dall'assegno unico al contributo nuovi nati. Consultazione temporanea in attesa del modulo aggiornato

Con la notizia pubblicata il 13 febbraio, l’INPS riepiloga le istruzioni da seguire per visualizzare il nuovo calcolo dell’ISEE 2026 direttamente online.

Sul portale unico è attiva la modalità temporanea di consultazione in attesa della pubblicazione dei moduli aggiornati alla novità della Legge di Bilancio 2026 che prevede regole ad hoc per specifiche prestazioni, dal bonus nuovi nati all’assegno di inclusione.

ISEE 2026, come accedere al nuovo calcolo sul portale unico INPS

L’ISEE per determinate prestazioni familiari o per i servizi d’inclusione è disponibile online in via temporanea.

Per visualizzarlo è necessario accedere al sito istituzionale INPS usando SPID, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Una volta all’interno della piattaforma basterà seguire il percorso indicato dall’Istituto.

“Portale unico ISEE” > “Utilizza lo strumento” > Accedi con autenticazione > “Dichiarazione ISEE” > “Consultazione e Gestione” > “Dichiarazioni e storico”.

In alternativa si arriva al calcolo aggiornato anche dal link “Vai alla pagina ISEE specifiche prestazioni” o utilizzando la funzionalità “Cerca le tue dichiarazioni” presente in alto a destra della pagina “Portale unico ISEE”.

ISEE 2026, come accedere al nuovo calcolo in attesa dei moduli aggiornati

Si tratta di una modalità di consultazione temporanea attivata in attesa che Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze approvino il nuovo modello di attestazione ISEE aggiornandolo alle ultime novità.

La Manovra 2026, infatti, ha introdotto un nuovo valore all’ISEE specifico per alcune prestazioni erogate dall’INPS:

assegno di inclusione (ADI);

supporto per la formazione e il lavoro (SFL);

assegno unico e universale per i figli a carico (AUU);

bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione;

bonus nuovi nati.

Chi deve beneficiare di queste agevolazioni tiene conto di due nuove regole:

una soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà più alta: passa da 52.500 euro a 91.500 (120.000 per le città metropolitane), con un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;

cambiano le maggiorazioni della scala di equivalenza, determinanti per arrivare al valore ISEE finale.

Numero Figli Nuova Maggiorazione 2 Figli +0,1 3 Figli +0,25 4 Figli +0,40 5 o più Figli +0,55

Come già annunciato nel messaggio del 22 gennaio scorso,“l’Istituto aggiornerà automaticamente l’attestazione ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 con il valore dell’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione” chiudendo la funzione di consultazione temporanea.