Anche per il 2023 l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di commercialista e di esperto contabile sarà costituito da un'unica prova orale a distanza. Sessioni d'esame a luglio e novembre

Si svolgeranno a luglio e a novembre le sessioni degli esami di Stato per commercialisti ed esperti contabili.

Le date sono il 26 luglio e il 16 novembre per l’accesso alla sezione A dell’albo e il 31 luglio e il 23 novembre per la sezione B.

Come per gli ultimi anni ci sarà un’unica prova orale da svolgere a distanza, in deroga alla normativa vigente.

Le indicazioni sono arrivate tramite l’ordinanza del Ministero dell’Università, in cui sono specificati anche i requisiti per l’ammissione.

La prova orale verterà su tutte le materie previste, in modo da accertare le competenze acquisite dai candidati e le nozioni e abilità richieste per i singoli profili professionali.

Esame commercialista 2023, unica prova orale a distanza: date, scadenze e requisiti

Come accaduto per lo scorso anno e durante il periodo emergenziale, ci sarà un’unica prova orale che verterà su tutte le materie previste dagli ordinamenti per verificare le competenze acquisite dai candidati, le nozioni e le abilità richieste per l’esercizio delle professioni.

Tutti i dettagli e le indicazioni per lo svolgimento degli esami sono stati forniti dal Ministero dell’Università tramite l’ordinanza n. 470 del 17 maggio 2023.

Le date d’esame previste per la sessione estiva e per quella autunnale di quest’anno sono le seguenti:

26 luglio e 16 novembre 2023 per l’accesso alla sezione A dell’albo;

31 luglio e 23 novembre 2023 per l’accesso alla sezione B dell’albo.

Le prove integrative per l’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici.

Esame commercialista 2023, istruzioni e scadenze per la domanda di ammissione

Per poter partecipare alla prova d’esame, i candidati devono inviare la domanda di ammissione entro le scadenze previste dal decreto del MUR:

il 23 giugno 2023 per la prima sessione;

il 20 ottobre 2023 per la seconda sessione.

Questa va presentata presso la segreteria dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria dove si intende sostenere l’esame e si può fare solo per una delle sedi previste.

Non saranno prese in considerazione richieste inviate oltre i limiti, a meno di casi eccezionali previsti dai singoli bandi.

Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici del candidato. Inoltre, bisogna allegare la seguente documentazione:

diploma di laurea;

ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di 49,58 euro (maggiorato per chi intende partecipare anche alle prove integrative per i revisori legali);

eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove;

certificato che attesti il compimento del tirocinio professionale.

Chi invia la domanda per l’ammissione alla prima sessione ma non riesce a partecipare alla prova, può comunque presentarsi alla successiva, inviando una nuova richiesta entro il termine previsto per la seconda sessione e facendo riferimento alla documentazione già allegata.

Per i candidati cittadini italiani del Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere la prova in tedesco, la domanda di ammissione va presentata presso la sede di Trento.

Esame commercialista 2023, i requisiti per l’ammissione alla prova

Ai candidati che intendono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile è richiesto il possesso di diversi requisiti. In particolare sono necessari i seguenti titoli di studio:

per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista : diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali); diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo il vecchio ordinamento; altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

: per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile : diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale); diploma di laurea nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche); altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

: per l’eventuale prova integrativa per diventare revisore legale : per chi deve sostenere anche la prova per diventare dottore commercialista o esperto contabile sono necessari i titoli accademici già richiesti per le rispettive abilitazioni; per chi ha già superato l’esame di Stato, una certificazione che attesti il superamento della prova e la conseguita abilitazione all’esercizio della professione.

:

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale dell’ordinanza n. 470/2023.