Continuità aziendale durante l’emergenza: lo studio dei commercialisti

Continuità aziendale e principi contabili, pubblicato uno studio della Fondazione Nazionale Commercialisti e della soc SIDREA sui riflessi in bilancio dell'emergenza coronavirus. I temi: la continuità aziendale, i bilanci relativi all'esercizio 2019, 2020 e infra annuali, l'approccio all'impairment, il codice della crisi e dell'insolvenza e il ruolo del bilancio.

Continuità aziendale e principi contabili, con il comunicato del 20 aprile 2020 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti diffonde il documento “L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”.

Lo studio realizzato in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale ha lo scopo di fornire un contributo sui riflessi in bilancio dell’emergenza coronavirus.

All’interno del documento vengono analizzate le problematiche, alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi.

I temi affrontati nella pubblicazione sono i seguenti:

la continuità aziendale;

i bilanci relativi all’esercizio 2019;

i bilanci relativi all’esercizio 2020;

i bilanci infra annuali;

l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020;

il codice della crisi e dell’insolvenza;

il ruolo del bilancio.

FNC - Documento diffuso con il comunicato stampa del 20 aprile 2020 L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali.

La pubblicazione avviene in un periodo particolare in quanto l’emergenza coronavirus, che sta avendo profonde ripercussioni nel tessuto sociale, si sta propagando nel momento della chiusura dei bilanci delle società coincidenti con l’anno solare, che devono essere approvati entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre.

Tale contingenza rende ancora più complessa la situazione di piccole e medie imprese che, grazie al documento in questione, possono dotarsi di uno strumento utile per fare il punto sulle problematiche legate ai principi contabili dei bilanci.

Nel documento ricopre un ruolo di primo piano la lettura dei principi contabili nazionali e dell’OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Il decreto Liquidità prevede norme di sospensione della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020.

Le destinatarie di tali norme sono le società che sono considerate “sane” e che in assenza dell’emergenza coronavirus non avrebbero avuto problemi di going concern ma che nella situazione presente devono approvare un bilancio senza avere idee chiare sul futuro.

Il quadro è complicato ancora di più dalle misure che saranno stabilite a livello nazionale ed europeo.

Le nuove disposizioni restano valide per i bilanci redatti ed approvati al 31 dicembre 2019 ma sono invece escluse le società che adottano principi contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale è di particolare importanza nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese di giugno con un probabile interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.

Proprio tale tema ha quindi uno spazio rilevante nella pubblicazione.

Il documento realizzato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il supporto della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale affronta anche diversi altri temi utili per affrontare le problematiche legate al bilancio, nella particolare contingenza dell’emergenza coronavirus.

Il terzo capitolo riguarda i bilanci relativi all’esercizio 2019.

In relazione a tali bilanci viene esclusa l’influenza di effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in quanto tali effetti hanno iniziato ad incidere nel mese di marzo 2020.

Di fatto, quindi, il Covid-19 non produce effetti sui valori dei bilanci dell’esercizio 2019.

Il quarto capitolo analizza i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali.

I temi affrontati riguardano le seguenti questioni:

il mantenimento delle previsioni normative in tema di informativa ai soci e l’ampliamento, secondo linee guida definite, della parte illustrativa degli effetti Covid 19, riprendendo anche quanto deciso in merito al bilancio 2019;

in tema di informativa ai soci e l’ampliamento, secondo linee guida definite, della parte illustrativa degli effetti Covid 19, riprendendo anche quanto deciso in merito al bilancio 2019; l’identificazione dell’ impatto della crisi sul reddito prodotto e su alcuni indicatori alternativi di performance, con particolare riguardo all’Ebitda, utilizzato in molti covenant;

e su alcuni indicatori alternativi di performance, con particolare riguardo all’Ebitda, utilizzato in molti covenant; il suggerimento alle imprese di modeste dimensioni di tenere sistemi di controllo interno della gestione della liquidità ;

; la modalità di trattamento contabile e di illustrazione dell’eventuale risarcimento statale o delle eventuali agevolazioni ricevute.

Il quinto capitolo ha come tema l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020.

Chiude il documento un approfondimento sul codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.