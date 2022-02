Cambio di residenza online, come fare? Dal 1° febbraio è attivo un servizio dedicato sul portale dell' ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, per una prima rosa di 31 comuni tra cui Bari, Firenze, Bologna. Da aprile interesserà gradualmente tutti i territori. Le istruzioni da seguire nella guida disponibile online.

Cambio di residenza online, come fare la dichiarazione anagrafica? Sul portale dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, dal 1° febbraio è attivo un servizio dedicato ai cittadini di una prima rosa di 31 comuni, tra cui città come Bari, Firenze, Bologna.

Dopo i primi due mesi di rodaggio, la possibilità di cambiare residenza in pochi clic sarà estesa gradualmente a tutti gli altri territori. Dal 18 gennaio, infatti, nella banca dati dell’ANPR non manca nessuno all’appello: fanno parte del sistema i 7.903 comuni per un totale di 67 milioni di italiani.

Le istruzioni nella guida dedicata.

Cambio di residenza online, come fare? Dal 1° febbraio attivo il servizio su ANPR: le istruzioni

Accanto alla possibilità di richiedere i certificati anagrafici, attiva da novembre 2021, come anticipato l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente mette a disposizione degli utenti anche un servizio online per richiedere il cambio di residenza.

Lo strumento è disponibile da oggi, 1° febbraio, per i primi 31 comuni protagonisti di una prima fase di applicazione che durerà fino ad aprile. Dalla prossima primavera, infatti, sempre più cittadini potranno effettuare le dichiarazioni anagrafiche online:

per il cambio di residenza con trasferimento da un comune diverso o dall’estero;

con trasferimento da un comune diverso o dall’estero; per il cambio di abitazione all’interno dello stesso territorio.

Attualmente la novità interessa i seguenti comuni:

Alessandria;

Altamura;

Bagnacavallo;

Bari;

Bergamo;

Bologna;

Brescia;

Carbonia;

Castel San Pietro Terme;

Cesena;

Cuneo;

Firenze;

Forlì;

Laives;

Latina;

Lecco;

Lierna;

Livorno;

Oristano;

Pesaro;

Potenza;

Prato;

Rosignano Marittimo;

San Lazzaro di Savena;

San Severino Marche;

Teramo;

Trani;

Treia;

Trento;

Valsamoggia;

Venezia.

Sul portale del Ministero dell’Interno, nella notizia pubblicata il 31 gennaio 2022, si legge:

“I comuni interessati, supportati da Sogei, potranno gestire le dichiarazioni online sia utilizzando l’applicazione web messa a disposizione da ANPR, sia attraverso i propri applicativi gestionali, una volta aggiornati con le integrazioni richieste e necessarie”.

Cambio di residenza online, come fare? La guida con le istruzioni per la richiesta

Per procedere con il cambio di residenza online per prima cosa è necessario accedere al portale ANPR.

Dopodiché è necessario effettuare l’accesso tramite una delle credenziali ammesse:

SPID, Identità Digitale;

CIE, Carta d’Identità Elettronica;

CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta all’interno l’utente si trova un menu con tutti i servizi a disposizione:

Profilo utente : per indicare il recapito per ricevere i certificati richiesti e le notifiche automatiche;

: per indicare il recapito per ricevere i certificati richiesti e le notifiche automatiche; Visura e autocertificazioni ; Per consultare i dati anagrafici e quelli della famiglia di appartenenza, ma anche richiedere e stampare autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici;

; Per consultare i dati anagrafici e quelli della famiglia di appartenenza, ma anche richiedere e stampare autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici; Certificati : per richiedere certificati anche per un altro componente della famiglia anagrafica;

: per richiedere certificati anche per un altro componente della famiglia anagrafica; Rettifica dati : per inviare una richiesta di rettifica dei dati anagrafici in caso di errori sulle informazioni presenti nella scheda anagrafica, dovuti ad errori materiali o ad errate trascrizioni rispetto a quanto riportato nei documenti in proprio possesso;

: per inviare una richiesta di rettifica dei dati anagrafici in caso di errori sulle informazioni presenti nella scheda anagrafica, dovuti ad errori materiali o ad errate trascrizioni rispetto a quanto riportato nei documenti in proprio possesso; Residenza: per dichiarare un cambio di residenza all’interno del Comune o con provenienza da un altro Comune o dall’estero (rimpatrio di cittadini AIRE).

La scelta dovrà ricadere su questa ultima sezione che riporta anche eventuali richieste in bozza o già presentate. Cliccando su “Registra una dichiarazione” si avvia una procedura per inoltrare la domanda.

Prima di passare alla comunicazione dei dati, è necessario specificare se si tratta di un cambio di residenza della famiglia o di alcuni componenti o ancora se si tratta di un accorpamento in una famiglia esistente.

Il portale mette in guardia:

“Se il dichiarante è il solo che cambia residenza oppure è l’unico maggiorenne tra quelli che cambiano residenza, potrà procedere direttamente all’invio al Comune. Se invece altri componenti maggiorenni della famiglia cambiano residenza oltre al dichiarante, prima dell’invio della dichiarazione gli altri componenti maggiorenni dovranno convalidare i dati inseriti accedendo alla loro area riservata mediante CIE/CNS/SPID. Una volta che tutti i componenti maggiorenni avranno effettuato la Convalida, la dichiarazione sarà inviata automaticamente al Comune”.

Dopo aver dichiarato di aver preso visione dell’informativa, di non inviare informazioni mendaci, di non allegare documentazione non pertinente e aver scelto la tipologia di cambio di residenza è possibile compilare la richiesta.

Sono diversi i dati da confermare o da inserire nelle diverse sezioni:

Generalità;

Stato civile;

Cittadinanza;

Famiglia;

Residenza;

Immobile;

Allegati;

Riepilogo.

A questo punto la procedura online guida l’utente a inserire le informazioni o a verificare quelle già inserite o precompilate.

Tutte le istruzioni per procedere correttamente sono disponibili nella guida presente sul portale ANPR per il cambio di residenza.

ANPR - Guida alla compilazione del cambio di residenza Istruzioni sulla compilazione del cambio di residenza

Una volta inviata correttamente, l’utente verrà informato tramite mail di eventuali cambi di stato della lavorazione.

In tabella le tipologie di comunicazioni.