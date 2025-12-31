Buon 2026 dalla redazione di Informazione Fiscale!

Tanti auguri di buon anno a tutti i lettori e a tutte le lettrici dalla redazione di Informazione Fiscale!

La redazione di Informazione Fiscale rivolge i più sinceri auguri per un buon 2026 a tutti i lettori e a tutte le lettrici!

Anche quest’anno ci siamo ritrovati ogni giorno tra queste pagine per esplorare e approfondire le notizie cruciali provenienti dal mondo del Fisco e del Lavoro.

Dagli appuntamenti fissi, come l’approvazione della Legge di Bilancio che traccia le regole per i mesi a venire, fino alle novità arrivate mese dopo mese, come la riapertura della rottamazione quater o le nuove regole ISEE, la nostra bussola è rimasta la stessa: un’informazione accurata, chiara, affidabile e verificata.

Ma il racconto continua a evolversi: accanto alle parole, ci sono sempre più le immagini con la nostra presenza sui principali social network, tra cui Instagram e su Youtube per dare forme e spazi diversi ai contenuti.

Accanto al monitoraggio quotidiano delle notizie, non mancano le occasioni per tracciare quadri di sintesi e cornici di approfondimento, anche coinvolgendo direttamente lettrici e lettori, con le sintesi del fine settimana di IF WEEK, con i sondaggi, con i monitoraggi sull’attuazione dei provvedimenti messi in campo.

Importantissimo anche il seguito ottenuto dalla newsletter di Informazione Fiscale: in questo 2025 abbiamo superato la soglia dei 70.000 iscritti, una grande soddisfazione per noi, soprattutto perché si tratta di uno strumento che consente un dialogo diretto con lettrici e lettori.

La newsletter è gratuita e viene inviata una volta al giorno alle 13.00, dal lunedì alla domenica e offre una raccolta degli articoli che trattano le principali agevolazioni e novità fiscali e del lavoro. Uno strumento per tenersi sempre aggiornati in modo semplice ma anche per approfondire quello che ritenete utile per la vostra quotidianità personale e professionale.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità fiscali e del lavoro lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Ma non ci sono solo attualità e approfondimenti: c’è anche crescita professionale.

Con la piattaforma Academy di Informazione Fiscale , nata per offrire contenuti autorevoli, pratici e sempre aggiornati realizzati da esperti del settore, c’è spazio anche per la formazione con un’offerta, sia gratuita che a pagamento, di corsi, webinar e guide tematiche. Target di riferimento sono i Professionisti e le Aziende interessati ad approfondire le materia fiscali, societarie e del lavoro.

Sia sul fronte dell’informazione che, con le debite differenze, su quello della formazione, il nostro impegno per il nuovo anno è quello di continuare a onorare il nostro patto giornalistico: fornire aggiornamenti e analisi oggettive, puntuali e accessibili, essenziali per orientarsi nella complessità del Fisco e del Lavoro.

Nel frattempo vi auguriamo un 2026 ricco di successi, soddisfazioni personali e professionali e tanta serenità!

Anche in questi giorni non mancheranno le notizie, ma gli aggiornamenti in tempo reale torneranno mercoledì 7 gennaio 2026.

