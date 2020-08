Bonus assunzioni 2020, nella bozza del decreto agosto esonero di sei mesi sui contributi previdenziali dei datori di lavoro se assumono lavoratori con contratto indeterminato entro il 31 dicembre prossimo. L'importo massimo annuo è di 8.060 euro e devono essere versati i premi e contributi INAIL.

Bonus assunzioni 2020, nel decreto agosto sarebbe previsto per i contratti a tempo indeterminato per un periodo di tempo massimo di sei mesi.

La misura è contenuta nella bozza, aggiornata al 5 agosto 2020, di Italia Oggi.

Per i datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2020, sarebbe previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Dal bonus assunzioni sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Bonus assunzioni 2020, decreto agosto: per tempo indeterminato fino a sei mesi

Il bonus assunzioni è una tra le misure per il mondo del lavoro, che potrebbe essere inserita nel decreto agosto, il provvedimento allo studio del Governo.

La bozza di Italia Oggi, aggiornata al 5 agosto 2020, è composta da 91 articoli e sette titoli:

I - Lavoro;

II - Salute;

III - Scuola e commissario;

IV - Regioni, enti locali e sisma;

V - Sostegno e rilancio dell’Economia;

VI - Misure fiscali;

VII - Disposizioni finali e copertura finanziaria.

Dopo le altre misure di taglio economico per far fronte all’emergenza Coronavirus, il decreto Cura Italia, il decreto Liquidità e il decreto Rilancio, sono gli ultimi giorni utili per lavorare sul decreto di agosto, che dovrebbe essere approvato a giorni dal Consiglio dei Ministri.

La misura, che prevede l’esonero dei totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sarebbe contenuta nell’articolo 6, che si inserisce nel primo titolo.

Nel primo comma si prevede il bonus per i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato per le assunzioni fino al 31 dicembre 2020.

Dal punto di vista dei datori di lavoro sono esclusi quelli del settore agricolo.

Dal punto di vista contrattuale, invece, è prevista l’esclusione dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico.

Il periodo massimo dell’esonero dai contributi previdenziali è di sei mesi e fino ad 8.060 euro su base annua, riparametrati su base mensile.

Rimane l’obbligo di versamento dei premi e contributi dovuti all’INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Bonus assunzioni 2020, decreto agosto: esclusione per chi ha avuto un indeterminato nei sei mesi precedenti

A stabilire dei limiti al bonus assunzioni è il successivo comma 2 che prevede l’esclusione per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la stessa impresa, nei sei mesi precedenti alla data di assunzione.

Il comma 3, invece, specifica che possono usufruire dell’agevolazione anche i lavoratori con contratto a tempo determinato che viene trasformato in tempo indeterminato, in una data successiva all’entrata in vigore del decreto agosto.

L’agevolazione è inoltre cumulabile con altri oneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti, fermi restando i limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Per finanziare la misura viene previsto lo stanziamento di 300 milioni di euro per il 2020, ossia fino al 31 dicembre.

L’importo è più che raddoppiato per il 2021: 700 milioni di euro.

Nel testo in bozza non viene ancora specificato da dove proverranno le risorse.