L’INAIL pubblica l’elenco delle imprese che possono accedere ai fondi del bando ISI senza passare dal click day. Entro settembre devono caricare la documentazione sul portale

Dopo la conclusione della fase di caricamento delle domande, l’INAIL ha pubblicato le prime graduatorie provvisorie dei beneficiari del bando ISI.

Si tratta delle imprese che accedono direttamente alla fase di caricamento della documentazione, senza passare dal click day.

I cosiddetti elenchi NCD sono disponibili sul sito. Le aziende interessate devono ora provvedere ad inviare tutta la commemorazione necessari entro il 9 settembre.

Bando ISI INAIL: online l’elenco dei beneficiari, scadenza il 9 settembre per la documentazione

La nuova edizione del bando ISI INAIL prosegue secondo la tabella di marcia. In attesa del click day per l’invio delle domande di finanziamento, l’Istituto ha pubblicato i primi elenchi dei beneficiari ammessi direttamente all’agevolazione che riconosce contributi fino a 130.000 euro.

L’agevolazione, ricordiamo, ogni anno mette a disposizione contributi a fondo perduto alle imprese che investono in progetti per migliorare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il 28 maggio si è conclusa la fase di registrazione delle domande per il bando, che ha visto il caricamento di 13.496 richieste di finanziamento da parte di imprese su tutto il territorio nazionale.

Di queste, 7.137 domande sono ammesse direttamente al beneficio. Si tratta delle richieste per ISI Generalista (assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4) e quelle relative all’asse 5.1 della Regione Sardegna e all’asse 5.2 della Regione Liguria, che confluiscono nei cosiddetti elenchi cronologici No click day (NCD).

Chi rientra in tali elenchi, infatti, è direttamente ammesso all’agevolazione senza dover passare dal click day per l’invio della domanda.

I titolari delle domande presenti in tali elenchi, ordinate sulla base del tempo di registrazione in “Procedura Domanda”, devono procedere al caricamento della documentazione a completamento della domanda e del Modulo A.

L’adempimento deve essere effettuato entro le ore 18:00 del giorno 9 settembre 2026, pena la decadenza della propria domanda.

Tutti gli altri dovranno invece partecipare alla procedura valutativa a sportello (click day), secondo le regole tecniche e le tempistiche riportate nella tabella temporale per l’invio della domanda tramite sportello informatico.