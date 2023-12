Proroga ufficiale per la scadenza del titolare effettivo

Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto ministeriale che prevede l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo. Proroga della scadenza del prossimo 11 dicembre, per un obbligo che a questo punto potrebbe essere addirittura abolito

La scadenza per la comunicazione obbligatoria del titolare effettivo è stata oggetto di proroga ufficiale.

O meglio, la scadenza è stata sospesa per effetto dell’intervento del Tar del Lazio.

In particolare, con Ordinanza n 8083 del 7 dicembre il TAR del Lazio (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare di parte e, di conseguenza:

sospende l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 marzo 2024.

A questo punto una domanda sorge spontanea: cosa succederà a questo obbligo nei prossimi mesi?

E ancora, qualora l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo, per ipotesi, fosse abolito verranno rimborsati gli oneri camerali (32 euro) già versati dalle aziende che hanno adempiuto correttamente a questo obbligo entro la scadenza prevista?

Avevamo già evidenziato in queste pagine le diverse criticità di questo adempimento.

Non da ultimo, attraverso un nostro approfondimento a firma Salvatore Cuomo che pochi giorni fa evidenziava che si era alle prese con una pratica di cui non si sentiva la mancanza e che - nel 90 per cento e più dei casi - poteva e doveva essere considerata non necessaria, sostanziandosi in una comunicazione alla CCIAA, di dati già a disposizione del Registro Imprese, e che potevano ben essere “travasati” dalla stessa CCIAA.