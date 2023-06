Organismo Italiano di Contabilità: dai commercialisti apprezzamento per Michele Pizzo alla guida

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha espresso i migliori auguri a Michele Pizzo, neoeletto a guida del Consiglio di amministrazione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il professore, ordinario di Economia aziendale all’Università Vanvitelli di Napoli e commercialista di professione, rappresenta un riconoscimento del ruolo svolto dalla professione, a parere del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Elbano de Nuccio.

Il presidente ha inoltre sottolineato che la nomina è in linea anche con quanto avviene nei principali organismi, nei quali il ruolo dei professionisti contabili è considerato una garanzia di competenza.

Con il comunicato stampa del 9 giugno 2023 il CNDCEC formula gli auguri di buon lavoro al neoeletto Consiglio di amministrazione dell’Organismo Italiano di Contabilità, Michele Pizzo.

In merito alla nomina del professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università Vanvitelli di Napoli, il presidente Elbano de Nuccio ha dichiarato:

L’OIC è riconosciuto come standard setter, vista la sua importanza e i commercialisti continuano ad essere una componente significativa all’interno dell’Organismo, essendo il tema del bilancio patrimonio culturale della nostra Categoria.

In merito de Nuccio ha messo in evidenza quanto di seguito riportato:

“Gli iscritti all’albo sono da sempre interessati e coinvolti a diverso titolo nell’amministrazione e nella rendicontazione delle società e degli enti che compongono il tessuto economico nazionale. In questo contesto, non mancherà il coinvolgimento della nostra Professione per mantenere un set di principi e interpretazioni che sia sempre in linea con le esigenze delle aziende e dei professionisti.”