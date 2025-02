Credito d’imposta ZES, pronti modelli e istruzioni: domanda dal 31 marzo 2025

Con due distinti provvedimenti pubblicati il 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i modelli e le istruzioni per la domanda di accesso al credito d’imposta ZES Unica. Dal 31 marzo parte l’invio della comunicazione

Bonus ZES 2025, pronti i modelli e le istruzioni per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

Con due distinti provvedimenti pubblicati il 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate fornisce le regole per l’invio delle domande, sia in relazione al credito d’imposta ZES Unica che per l’agevolazione specifica rivolta alle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

La finestra per l’invio della comunicazione di accesso al credito d’imposta ZES si aprirà il 31 marzo e ci sarà tempo fino alla fine del mese di maggio. Gli stessi provvedimenti forniscono modulistica e istruzioni per la trasmissione delle comunicazioni integrative, per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Bonus ZES 2025, dall’Agenzia delle Entrate modelli e istruzioni per l’accesso al credito d’imposta

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato il credito d’imposta ZES Unica, estendendo l’agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre dell’anno in corso.

Si tratta dell’agevolazione riconosciuta alle imprese che investono in beni strumentali nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, che ricomprende le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Due gli adempimenti necessari per fruire del credito d’imposta:

il primo passaggio consiste nell’invio della comunicazione contenente l’importo delle spese ammissibili sostenute e da sostenere entro il 15 novembre;

sostenute e da sostenere entro il 15 novembre; successivamente è necessario inviare un’apposita comunicazione integrativa, per indicare le spese effettivamente realizzate.

Domanda bonus ZES dal 31 marzo al 30 maggio 2025

I due provvedimenti pubblicati il 31 gennaio forniscono le istruzioni nel dettaglio, confermando l’apertura della prima finestra per fare domanda per il bonus ZES dal 31 marzo e fino al 30 maggio 2025.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 31 gennaio 2025 sulla ZES Unica Scarica il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

Comunicazione ZES Unica 2025 - modello Scarica il modello per la comunicazione di accesso al credito d’imposta ZES

Comunicazione ZES Unica 2025 - istruzioni Scarica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Questi i termini che dovranno essere rispettati anche per l’accesso al credito d’imposta ZES Unica riconosciuto alle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 31 gennaio 2025 sulla ZES Unica agricoltura Scarica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazione ZES Agricola 2025 - modello Scarica il modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

Comunicazione ZES Agricola 2025 - istruzioni Scarica le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Il bonus ZES è riconosciuto per i progetti di investimento relativi all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture esistenti o costituite nella ZES Unica, nonché nel limite del 50 per cento dell’investimento agevolato per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Nella comunicazione anche investimenti pluriennali e acconti già versati

Come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione d’accesso al bonus ZES potrà essere utilizzata per indicare anche:

gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

Il modello potrà essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, dal beneficiario o tramite intermediari abilitati, utilizzando il software denominato “ZESUNICA2025”.

Entro la scadenza del 30 maggio sarà possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva della precedente. Sarà considerata valida l’ultima regolarmente trasmessa.

Sempre entro la finestra temporale prevista l’impresa potrà presentare anche una comunicazione di rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

Comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti

Dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 si aprirà la seconda finestra per la conferma del credito d’imposta richiesto.

L’invio della comunicazione integrativa, che partirà dal 20 novembre per il bonus ZES in agricoltura, è fondamentale per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025, che non potranno superare il valore indicato nella comunicazione di prenotazione.

Successivamente, sulla base delle risorse disponibili e dei crediti d’imposta richiesti, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’importo esatto del bonus spettante. In campo 2,2 miliardi di euro e un valore aggiuntivo di 50 milioni destinati al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura