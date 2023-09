ICOTEA: il Partner di eccellenza per la Formazione Continua dei Commercialisti. Vieni a scoprire il nuovo HUB Icotea

Corsi accreditati, flessibilità e vantaggi esclusivi per garantire la crescita professionale dei commercialisti

Fondata nel 1998, I.CO.TE.A C.A.T. ha costantemente dimostrato la sua crescita nel campo della formazione continua, guadagnando diversi riconoscimenti nel corso degli anni.

Oggi, siamo orgogliosi di avere sedi ben consolidate in Lombardia, Lazio, Sardegna e Sicilia.

Dal 2017 ICOTEA, è ente autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Questo riconoscimento conferma il ruolo di punto di riferimento per la formazione continua professionale dei commercialisti ed esperti contabili, che ricordiamo essere tenuti al conseguimento di 90 CFP a cadenza triennale.

ICOTEA: il Partner di eccellenza per la Formazione Continua dei Commercialisti

Offrendo una selezione di corsi personalizzabili, ICOTEA permette dunque ai professionisti di soddisfare gli obblighi di formazione continua e di sviluppare competenze sempre più competitive.

L’accreditamento di ICOTEA presso il CNDCEC garantisce la qualità e la validità dei corsi offerti. Gli iscritti all’albo dei commercialisti possono beneficiare di un’ampia gamma di percorsi formativi, validi per l’ottenimento di crediti formativi professionali (CFP) necessari per adempiere agli obblighi di formazione continua.

La collaborazione con un ente accreditato come ICOTEA fornisce la certezza che i corsi seguiti siano riconosciuti ufficialmente nel percorso professionale.

Una delle caratteristiche distintive dell’offerta di ICOTEA è la flessibilità. Grazie alla piattaforma e-learning attiva 24/7, i partecipanti hanno la possibilità di seguire i corsi in base alle proprie esigenze, senza alcun vincolo di orario specifico.

Questo permette ai commercialisti di conciliare la formazione con i propri impegni professionali e personali, garantendo una maggiore autonomia e libertà di apprendimento.

ICOTEA offre inoltre vantaggi esclusivi ai suoi iscritti. Tra questi, il diritto allo studio ed esonero dal servizio, che consente di dedicare 150 ore annuali alla formazione continua, nel rispetto delle normative vigenti. Inoltre, con il decreto che regola gli ordini professionali, la formazione continua è un dovere specifico per i commercialisti, e ICOTEA permette di risolvere tale obbligo in modo tempestivo e professionale.

Al termine di ogni percorso formativo, ICOTEA rilascia e convalida i crediti formativi professionali (CFP), garantendo un valore ufficiale e riconosciuto agli sforzi di apprendimento dei commercialisti. Questo riconoscimento professionale consente ai partecipanti di valorizzare il proprio curriculum e di dimostrare un impegno costante verso l’aggiornamento e la crescita professionale.

Oltre a offrire corsi di alta qualità e riconosciuti, ICOTEA premia gli iscritti che scelgono di frequentare più corsi contemporaneamente, offrendo uno sconto fino al 20 per cento sul totale dell’acquisto. Questa opportunità permette di ampliare le conoscenze e di accumulare un maggior numero di crediti formativi, migliorando la propria posizione nel settore professionale nel minor tempo possibile.

Infine, è importante sottolineare che ICOTEA, in qualità di Istituto Universitario, è esente da IVA. Ciò significa che i professionisti che scelgono di usufruire dei corsi di formazione continua offerti da ICOTEA non dovranno sostenere alcun costo aggiuntivo legato all’imposta sul valore aggiunto.

Vieni a scoprire il nuovo HUB Icotea a Modica

La partnership tra ICOTEA e l’Ordine dei Commercialisti rappresenta un connubio vincente per il successo e la crescita professionale dei commercialisti ed esperti contabili. Grazie all’ampia offerta di corsi, alla flessibilità nella fruizione dei contenuti, ai vantaggi esclusivi e al riconoscimento professionale dei crediti formativi, ICOTEA si conferma come il partner ideale per la formazione continua dei commercialisti.

Ai fini della Formazione Continua ICOTEA offre a Commercialisti ed Esperti Contabili diversi percorsi tra cui i seguenti:

Nel 2022, abbiamo inaugurato con entusiasmo l’ICOTEA HUB, situato a Modica, cuore del Mediterraneo.

Scopri ICOTEA HUB, il nostro nuovo Campus Universitario a Modica, cuore del Mediterraneo, dove offriamo soluzioni innovative e spazi all’avanguardia per Convention, Meeting, Coworking, Mostre, Fiere ed eventi culturali ed artistici. Siamo pronti ad accoglierti e a condividere il nostro impegno per l’ispirazione e l’innovazione.

Vieni a scoprire ICOTEA HUB a Modica, un luogo dove l’arte, la cultura e l’innovazione si fondono per creare un’esperienza unica. Prenota ora la tua visita HUB ICOTEA e ottieni uno sconto del 5 per cento sui nostri corsi o sulle prenotazioni delle location.