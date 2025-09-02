Dopo più di un anno di attesa sta per diventare operativo il bonus per giovani imprenditori e professionisti del Centro e Nord Italia. Come funziona l'agevolazione e quali sono i requisiti per fare domanda?

Con la firma e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo i nuovi incentivi all’autoimpiego per gli under 35 sono finalmente pronti a partire.

Si tratta delle agevolazioni previste dal decreto Coesione del 2024 che puntano a favorire la costituzione di nuove attività imprenditoriali e autonome, sia nel Centro-Nord Italia che nelle regioni del Mezzogiorno.

La prima delle due misure è dedicata ai giovani con meno di 35 anni che intendono avviare un’attività lavorativa nelle regioni del Centro e del Nord Italia e prevede il riconoscimento di contributi a fondo perduto e voucher a sostegno dell’avviamento dell’attività.

Vediamo come funziona, quanto è possibile ottenere e quali sono i requisiti necessari.

Bonus giovani imprenditori: come funziona e quali sono i requisiti

Dopo i bonus per l’assunzione di giovani e donne, un’altra delle agevolazioni introdotte dal decreto Coesione è quasi pronta a partire.

Si tratta del bonus per giovani imprenditori e professionisti del Centro e nord Italia e che si aggiunge alla misura gemella prevista per i giovani imprenditori del Mezzogiorno, Resto al Sud 2.0. Nello specifico, il bonus è riconosciuto per le attività avviate con sede operativa in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

La nuova misura si propone di incentivare la costituzione di nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, sia in forma individuale sia collettiva, attraverso la concessione di voucher e di contributi a fondo perduto.

Il 12 luglio è finalmente arrivata la firma sul decreto attuativo, atteso ormai dallo scorso agosto. Il 21 agosto il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Seguirà poi un decreto direttoriale con le istruzioni operative e termini e modalità di domanda.

La misura, come detto, è dedicata ai giovani che intendono avviare nuove attività imprenditoriali e libero professionali. Nello specifico, possono accedere al bonus i giovani con meno di 35 anni d’età in possesso di uno dei seguenti requisiti:

si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

sono inoccupati, inattivi e disoccupati;

sono disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Programma GOL).

Le agevolazioni possono essere richieste per l’avvio di attività economiche:

di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;

di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese;

di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa.

libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Le attività devono essere avviate nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e risultare inattive alla medesima data.

È comunque ammessa la partecipazione alle società da parte di soggetti che non rientrano nella categoria di beneficiari a condizione che il controllo e l’amministrazione della società, alla data di iscrizione al Registro delle imprese e per i successivi tre anni, siano detenuti da soggetti ammissibili all’agevolazione.

Non sono, invece, considerati in possesso dei requisiti i titolari o i soci di un’attività che, anche se cessata nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico (fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche) a quello corrispondente all’iniziativa economica per cui si presenta la domanda di agevolazione.

Bonus giovani imprenditori: contributi a fondo perduto e voucher

Il bonus consiste nel riconoscimento di voucher e di contributi a fondo perduto. Questi sono fruibili, in alternativa tra loro, nel rispetto del regolamento UE sugli aiuti de minimis.

Nello specifico, per l’avvio delle attività con sede legale nelle regioni del Centro Nord, i giovani imprenditori e imprenditrici possono ottenere:

un voucher di avvio del valore massimo di 30.000 euro , non soggetto a rimborso, che può essere utilizzato per l’acquisto di beni, strumenti e servizi utili all’avvio delle attività. Il massimale sale a 40.000 euro per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico .

di avvio del valore massimo di , non soggetto a rimborso, che può essere utilizzato per l’acquisto di utili all’avvio delle attività. Il massimale sale a per l’acquisto di o di beni diretti ad assicurare la o il . un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l’avvio delle attività non superiori a 120.000 euro. Il contributo copre fino al 65 per cento delle spese .

per programmi di spesa per l’avvio delle attività non superiori a 120.000 euro. Il contributo copre fino al . un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l’avvio delle attività dal valore compreso tra i 120.000 e i 200.000 euro. Il contributo copre fino al 60 per cento delle spese.

Le spese ammissibili

Per quanto riguarda il contributo sotto forma di voucher, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che risultino strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell’attività da avviare:

macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;

programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;

immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, all’ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;

consulenze tecnico-specialistiche finalizzate: alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto; alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici alle certificazioni ambientali e/o energetiche.



Le consulenze devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell’importo complessivo del contributo in forma di voucher. Le spese devono essere sostenute entro 9 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 12 mesi.

Sono sempre escluse dal contributo le spese relative:

all’acquisto di terreni;

all’acquisto o ristrutturazione di immobili;

a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;

a consulenze legali, fiscali e tributarie.

Per quanto riguarda i contributi, invece, le spese ammissibili sono le stesse di cui sopra, con l’aggiunta delle opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50 per cento del programma di investimento ammesso alle agevolazioni.

Allo stesso modo, le consulenze devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30 per cento dell’importo complessivo del contributo in forma di voucher. Sono escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.

In questo caso, le spese devono essere sostenute entro 16 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 20 mesi.

In entrambi i casi, i contributi non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun’altra agevolazione. Fanno eccezione la garanzia del Fondo di garanzia (legge n. 662/1996), i disoccupati GOL beneficiari Naspi che chiedono l’anticipo e i percettori del supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a sportello. Termini e modalità di domanda, come detto, saranno definiti da un apposito decreto del Ministero del Lavoro di prossima emanazione.

Dopo l’invio della domanda e, l’eventuale approvazione, trascorsi 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione, le attività economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori.