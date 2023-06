Dopo una lunga attesa arriva l'autorizzazione della commissione Europea per la fruizione dei bonus assunzione previsti dalla Legge di Bilancio 2023. Si tratta degli esoneri contributivi per l’assunzione di under 36 e di donne in particolari condizioni svantaggiate

Via libera alla fruizione dei bonus assunzione previsti dalla Legge di Bilancio 2023.

La Commissione Europea ha autorizzato le misure nell’ambito del regime di aiuti di Stato a supporto delle imprese nel contesto della guerra in Ucraina.

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di esoneri contributivi, per un massimo di 8.000 euro annui, per ogni assunzione di giovani sotto i 36 anni e di donne avvenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Bonus assunzione 2023: dalla Commissione UE arriva il via libera alla fruizione

La Commissione Europea ha approvato le misure italiane di aiuti di Stato volte a sostenere il costo del lavoro per le imprese nel contesto di crisi causato dalla guerra in Ucraina.

Lo si legge nel comunicato stampa diffuso sul sito istituzionale il 19 giugno 2023.

Si tratta dell’attesa autorizzazione per la fruizione dei bonus assunzione in vigore nel 2022 e che la Legge di Bilancio 2023 ha esteso fino alla fine dell’anno in corso, cioè l’esonero contributivo per le imprese che impiegano giovani under 36 e donne in particolari condizioni svantaggiate.

Dato che queste misure sono sottoposte alla disciplina sugli aiuti di Stato, per poter essere applicate necessitano del via libera da parte della Commissione, come stabilito dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione.

Il nuovo Quadro Temporaneo approvato, dunque, modifica e proroga in parte quello adottato nel marzo del 2022 a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione russa in Ucraina.

La Commissione, si legge nel comunicato, ha ritenuto i due schemi italiani in linea con le condizioni dettate dal Quadro di crisi e pertanto ha approvato le misure, che saranno aperte a tutte le imprese di ogni settore e dimensione (ad esclusione del lavoro domestico), ritenendole necessarie, appropriate e proporzionate a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno stato membro dell’Unione.

Bonus assunzione giovani e donne: autorizzati fino a fine anno

Gli aiuti, dunque, consistono in esoneri dal versamento dei contributi previdenziali nel caso di assunzione di giovani lavoratori e donne, fino ad un massimo di 8.000 euro annui per ogni contratto.

Per poter beneficiare della misura, le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che, come previsto dalla Manovra 2023, i datori di lavoro devono impiegare i lavoratori e le lavoratrici in questione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Le donne in particolari condizioni svantaggiate possono essere assunte anche con contratto a tempo determinato, ma in questo caso l’esonero verrà concesso in misura ridotta.

I bonus assunzione e il relativo esonero per i datori di lavoro sono riassunti nella tabella.

Tipologia Esonero Contributivo Bonus assunzione under 36 del 100 per cento fino a 8.000 euro annui per 3 anni (4 anni se in Regioni del Mezzogiorno) Bonus assunzione donne in particolari condizioni svantaggiate del 100 per cento fino a 8.000 euro. Per 18 mesi se a tempo indeterminato, per 12 mesi se a tempo determinato

Nel comunicato della Commissione non c’è alcun riferimento all’esonero contributivo previsto per chi assume i beneficiari del reddito di cittadinanza nel 2023.