L’età per la pensione aumenterà in modo graduale dal 2027. Resta escluso solo chi svolge lavori gravosi e usuranti

Dal 2027 scatterà l’aumento dell’età pensionabile ma in modo graduale. L’incremento non sarà subito di tre mesi ma di uno solo. Poi salirà di altri due dal 2028.

Questo il compromesso a cui si è arrivati dopo mesi di discussione e che dovrebbe entrare nella prossima Legge di Bilancio.

Il prospettato blocco dell’aumento, dunque, ci sarà ma in forma decisamente più limitata rispetto a quanto previsto inizialmente.

I requisiti per andare in pensione resteranno fermi solo per alcuni, in particolare per chi fa lavori usuranti e gravosi.

Aumento età pensionabile: un mese in più dal 2027, blocco solo per chi fa lavori usuranti

La saga sull’aumento dell’età per andare in pensione sta per volgere al termine.

A gennaio del 2027 scatterà l’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali per via dell’adeguamento alla speranza di vita e da mesi, soprattutto da quando l’incremento è stato certificato dall’Istat, si parla di bloccarlo, con le principali garanzie che arrivate dagli esponenti di governo della Lega, in primis il Ministro MEF Giorgetti e il Sottosegretario al Lavoro Durigon, che delle pensioni e in particolare di Quota 41 ne fa da tempo un cavallo di battaglia.

Il blocco totale è ormai irraggiungibile, troppo costoso per la Manovra che prevede una spesa di circa 18 miliardi di euro e l’intervento sarà ancora più selettivo di quanto ipotizzato.

Già a inizio ottobre il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva anticipato la previsione di una “sterilizzazione selettiva” dell’aumento, poi confermata con alcune eccezioni.

Come previsto dal disegno di Legge di Bilancio 2026, attualmente fermo al Senato, in pratica, dal 2027 l’aumento scatterà come previsto, sebbene in maniera più lieve, e sarà bloccato solo per pochi.

Lo stop all’aumento riguarderà solo determinate categorie di lavoratori, cioè chi svolge mansioni gravose e usuranti, una situazione ben diversa da quella promessa nei mesi scorsi, cioè che l’aumento sarebbe stato bloccato subito e per tutti.

Come si legge nel del testo del DdL Bilancio 2026, si tratta delle seguenti categorie:

i lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato B della Legge di Bilancio 2018. La professione deve essere svolta, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7. Inoltre, devono aver versato almeno 30 anni di contributi;

i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, elencate all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67/2011, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Per tutti gli altri ci sarà, invece, un aumento graduale. La sterilizzazione sarà confermata con un mese in più dal 2027 e poi ancora dal 2028. L’età pensionabile, quindi, non aumenterà subito di 3 mesi ma salirà di un mese nel 2027 e di 2 mesi nel 2028.

Un intervento che si sommerebbe all’altra stretta ipotizzata per le pensioni, in particolare per l’uscita anticipata. Il maxi emendamento a firma maggioranza, infatti, prevede un allungamento delle finestra temporale (oggi di 3 mesi) tra la maturazione dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria (oggi 42 anni e 10 mesi di contributi versati, un anno in meno per le donne) e l’erogazione del primo assegno. Tra il 2032 e il 2035 aumenterà fino a 6 mesi.

Come cambiano i requisiti per la pensione dal 2027

Come prospettato ormai da mesi, nel 2027 l’età pensionabile aumenterà, sebbene di un solo mese.

L’aumento è dovuto all’aggiornamento legato all’adeguamento alla speranza di vita nel Paese, un valore che, come certificato dall’Istat, con la fine dell’emergenza sanitaria è in aumento. E se da un lato si tratta di una buona notizia, perché significa che in Italia si vive più a lungo, dall’altro rappresenta una sfida per il sistema pensionistico che si troverà ad affrontare pressioni di spesa significative.

Adeguare l’età pensionabile, alzando i requisiti per andare in pensione, è appunto una delle soluzioni. Lo si fa tramite un aggiornamento biennale previsto per legge. Negli anni scorsi, soprattutto per via del covid, la speranza di vita non è salita, ma ora che siamo in ripresa il discorso è diverso e con il prossimo aggiornamento previsto per il 2027 i requisiti sono destinati a salire.

Ad oggi, la soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è di 67 anni. Senza alcun intervento, con l’adeguamento previsto a partire dal 2027, l’età di vecchiaia sarebbe salita a 67 anni e 3 mesi d’età.

Stesso discorso anche per i requisiti di accesso alla pensione anticipata ordinaria, oggi 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini, un anno in meno per le donne, a prescindere dall’età anagrafica.

L’intervento previsto dalla Legge di Bilancio 2026, pertanto, rallenta l’aumento.

Per andare in pensione di vecchiaia dal 2027 serviranno 67 anni e 1 mese, mentre per l’uscita anticipata sarà necessario aver maturato 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.

L’aumento, come detto, resta bloccato solo per chi svolge lavori gravosi e usuranti.