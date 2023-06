Domanda rottamazione quater: ancora una proroga, ma solo per le zone colpite dall’alluvione

Slitta ancora in avanti la scadenza per la domanda di adesione alla rottamazione quater: con la proroga del DL n. 61 del 2023, il termine per la richiesta passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per i contribuenti delle zone colpite dall'alluvione nell'Emilia Romagna, nelle Marche e in Toscana. Slittano di tre mesi anche i pagamenti

La tabella di marcia della rottamazione quater slitta di tre mesi per i contribuenti che si trovano nelle zone colpite dall’alluvione di maggio 2023: nuova proroga della scadenza per la domanda di adesione, che passa dal 30 giugno al 30 settembre, ma anche per il piano di pagamenti che partirà dal prossimo anno.

A riscrivere il calendario per coloro che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana è il DL n. 61 del 1° giugno 2023.

Domanda rottamazione quater con scadenza 30 settembre: nuova proroga per le zone colpite dall’alluvione

Mentre si avvicina la nuova scadenza per la domanda di adesione alla rottamazione quater, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Alluvione si conferma una nuova proroga per le zone interessate dagli eventi climatici di maggio.

In prima battuta il termine per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 era stato fissato al 30 aprile, ma il Decreto Legge n. 51 del 4 maggio 2023 ha indicato la nuova data ultima del 30 giugno per procedere con la richiesta di accesso alla rottamazione quater, che permette di mettersi in regola versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Beneficiando di questa misura della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, quelli di mora e l’aggio e le sanzioni.

Con il Decreto Alluvione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 1° giugno 2023 arriva una nuova proroga per la domanda di adesione da presentare tramite il servizio dedicato, attivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Coloro che si trovano nei territori colpiti avranno tempo fino alla scadenza del 30 settembre 2023 per procedere.

Rottamazione quater Data Scadenza originaria 30 aprile 2023 Scadenza prorogata con DL n. 51 del 2023 30 giugno 2023 Scadenza prorogata con DL n. 61 del 2023 30 settembre 2023 (solo per i territori colpiti dalle alluvioni di maggio)

La novità interessa i cittadini e le cittadine che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa in uno dei comuni dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana individuati dal provvedimento emergenziale.

DL n. 61 del 2023 Allegato 1 - Elenco dei territori interessati dalle misure

Rottamazione quater: cambia anche la scadenza per il primo pagamento

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il DL n. 61 del 2023 non fissa solo la nuova scadenza del 30 settembre 2023 per la domanda di adesione alla rottamazione quater, ma riscrive l’intero calendario relativo alla definizione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio.

Per i territori indicati dal Decreto Alluvione, tutti gli appuntamenti si spostano di tre mesi.

L’Agenzia delle Entrate riscossione invierà a coloro che richiedono l’accesso alla rottamazione quater la comunicazione con le somme dovute e i relativi bollettini per i versamenti entro il 31 dicembre 2023, diversamente da quanto accade per il resto dei contribuenti che la riceveranno entro il 30 settembre.

Allo stesso modo ci sarà più tempo anche per i pagamenti: il primo appuntamento con il versamento è previsto per la maggior parte di cittadini e cittadine per il 31 ottobre 2023, ma per chi si trova in Emilia Romagna, nelle Marche e in Toscana ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato sia in un’unica soluzione che in un numero massimo di 18 rate, in 5 anni, con le prime due pari al 10 per cento degli importi complessivamente dovuti.