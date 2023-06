La platea di soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria si estende ancora: anche gli infermieri pediatrici dovranno procedere con la trasmissione delle informazioni da inserire nella precompilata. Prima scadenza fissata al 2024

A partire dalle spese sanitarie del 1° gennaio 2023 anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici sono chiamati a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La novità è contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023 pubblicato il 3 giugno in Gazzetta Ufficiale.

La prima scadenza in calendario è fissata all’inizio del 2024.

Spese sanitarie, nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati per la precompilata

Con questo nuovo intervento si allarga la platea di soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie che confluiscono nella dichiarazione dei redditi pronta all’uso di cittadini e cittadine.

All’articolo 1, comma 1, del decreto MEF del 1° settembre 2016 si aggiunge una nuova voce, la lettera h, che include nell’obbligo di invio dei dati al sistema TS anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 70..

La novità riguarda le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023.

Sarà la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi dei soggetti interessati.

Gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici si aggiungono, quindi, alla seguente lista contenuta nel decreto MEF:

esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

iscritti agli albi professionali degli psicologi;

iscritti agli albi professionali degli infermieri;

iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;

iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

ottici.

Spese sanitarie, anche gli infermieri pediatrici nell’elenco dei soggetti obbligati: le scadenze

La prima scadenza in calendario per i nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati per la precompilata è fissata al 31 gennaio 2024 e fa riferimento alle spese sanitarie sostenute nel 2023.

Si tratta di una eccezione rispetto al resto della platea che, invece, è tenuta a rispettare il termine semestrale.

Scadenza invio dati sistema TS Periodo di sostenimento spese sanitarie Entro il 30 settembre 2023 Primo semestre 2023 Entro il 31 gennaio 2024 Secondo semestre 2023

Dal prossimo anno, poi, non ci sarà alcuna distinzione e dovrebbe debuttare, dopo una serie di proroghe, la cadenza mensile per la trasmissione delle informazioni al sistema TS.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 l’invio deve essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.