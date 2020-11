Scadenze fiscali, serve un DPCM per la proroga: le richieste dei commercialisti

Scadenze fiscali, serve un DPCM per la proroga degli adempimenti come misura ponte e un intervento più puntuale sulla malattia per i professionisti colpiti da coronavirus.

Gli studi professionali sono rallentati a causa della pandemia e risulta necessaria una revisione importante del calendario che vada oltre il semplice rimando del modello 770 già stabilito con il Decreto Ristori.

Le richieste nella lettera del presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Massimo Miani al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in cui si legge:

L’emergenza coronavirus colpisce direttamente anche professionisti e collaboratori, chi contrae l’infezione da Covid 19 è costretto a fermarsi ma il calendario delle scadenze fiscali prosegue senza sosta.

Da qui nasce l’esigenza di una proroga degli adempimenti previsti fino alla fine dell’anno.

Ad accendere i riflettori sul tema è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC, con una lettera indirizzata al Ministero di Via XX Settembre.

Le richieste dei professionisti sono principalmente due:

La richiesta di proroga si riferisce in particolar modo alla presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e a tuti gli adempimenti previsti a seguire e si fonda sulle disposizioni previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997.

Il testo al comma 5 prevede:

“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l’applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. [...].”