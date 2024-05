Il nuovo decreto Coesione prevede una serie di bonus assunzione. Tra questi anche l'esonero contributivo fino a 500 euro al mese per chi assume giovani under 35

In arrivo un nuovo bonus per favorire l’occupazione di giovani donne e nelle aree del Mezzogiorno.

Il nuovo decreto con “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” approvato dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di agevolazioni. Per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni d’età è previsto un esonero contributivo del 100 per cento per due anni.

Il valore è pari a 500 euro mensili e sale a 650 per le assunzioni nelle regioni del Sud.

Bonus assunzione giovani under 35: come funziona il nuovo esonero contributivo

Il nuovo Decreto Coesione, ribattezzato anche Decreto primo maggio, approvato in Consiglio dei Ministri, introduce una serie di agevolazioni contributive per favorire l’occupazione di giovani, di donne e nelle regioni del Mezzogiorno.

“Le misure nel decreto hanno un obiettivo chiaro: portare al lavoro più giovani, più donne, più lavoratori svantaggiati, in particolare nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.”

Questo il commento della Ministra del Lavoro Marina Calderone, riportato nel comunicato stampa del 30 aprile.

Tra le novità è previsto anche un nuovo bonus per l’assunzione di giovani under 35.

Si tratta di un nuovo esonero dal versamento della contribuzione previdenziale in favore di datori di lavoro che impiegano giovani con meno di 35 anni d’età.

Secondo quanto indicato nel comunicato stampa ufficiale del Governo, rilasciato a margine della riunione del CdM, per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di 500 euro mensili. Sono esclusi i premi e i contributi INAIL fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 650 euro.

Bonus assunzione giovani under 35: requisiti e condizioni per la fruizione

In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, maggiori dettagli sulla nuova misura agevolativa in arrivo sono contenuti nella bozza del testo in circolazione.

Come si legge nel documento in circolazione, infatti, i datori di lavoro hanno diritto al beneficio per le assunzioni effettuate nei periodi compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

L’esonero, inoltre, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’agevolazione, invece, spetta nel caso di una precedente assunzione con contratto di apprendistato e non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche in riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’agevolazione. In questo caso, lo sgravio spetta per il periodo residuo fruibile, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Ad ogni modo, per poter beneficiare dell’esonero contributivo, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure aver effettuato licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Sarà però compatibile, senza alcuna riduzione, con la nuova maggiorazione (al 120 o al 130 per cento) del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, il cosiddetto superbonus lavoro.

Un apposito decreto del Ministero del Lavoro definirà e l’attuazione dell’esonero e le modalità di richiesta.

Per tutti i dettagli si attende la pubblicazione del decreto Coesione in Gazzetta Ufficiale.