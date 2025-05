Lo scenario delle professioni: dall’IA alla sostenibilità, sotto la lente i cambiamenti tecnologici e sociali 

Dall'Intelligenza artificiale alla sostenibilità, i megatrend globali al centro dell'evento “Lo scenario delle professioni 2025” organizzato da TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti per il 13 e il 14 maggio online e in presenza, a Cernobbio

Dopo la prima giornata di oggi, 13 maggio, con un doppio evento formativo sull’evoluzione del Fisco e del Lavoro, l’appuntamento sul futuro delle professioni, online e in presenza (su invito), è per mercoledì 14 maggio alle ore 14.30 nella cornice di Villa Erba a Cernobbio.

Il Fisco che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica Il futuro del lavoro: evoluzioni giuslavoristiche, sostenibilità e sfide tecnologiche 13 maggio dalle 14.00 13 maggio dalle 16.15

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa è diventata una tradizionale occasione per fare il punto sui megatrend globali e sul loro impatto sul lavoro di professionisti e professioniste.

Sfide e opportunità che arrivano dalla tecnologia, ma non solo, saranno al centro di un pomeriggio di confronto tra accademici, rappresentanti istituzionali e business leader.

Anche Informazione fiscale seguirà in diretta da Villa Erba l’iniziativa che fa il punto sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo delle professioni.

Tra i presenti Maria Teresa Bellucci, Viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Federico Leproux, CEO di TeamSystem, che, con queste parole, ha sintetizzato la rilevanza delle attività messe in campo:

“Sostenere la digitalizzazione dei professionisti significa contribuire in modo concreto alla modernizzazione del sistema Paese, considerando il ruolo chiave che queste figure rivestono nel fare da ponte e da elemento di connessione con le imprese loro clienti. Al loro fianco, TeamSystem ricopre il ruolo attivo di partner strategico verso il digitale, non solo in Italia ma anche in Europa, grazie a una presenza in continua espansione e a un dialogo costante con le istituzioni.”

Lo scenario delle professioni: dall’IA alla sostenibilità, sotto la lente i cambiamenti tecnologici e sociali

L’Intelligenza Artificiale sta muovendo già i suoi primi passi negli studi professionali, anche in Italia.

Secondo un’analisi condotta da The European House – Ambrosetti in collaborazione con TeamSystem, il 70 per cento degli studi ha già avviato iniziative legate all’IA e il 76,7 per cento ne riconosce il potere trasformativo, mentre l’80 per cento esprime fiducia nella qualità dei contenuti generati.

Ma il cambiamento è solo all’inizio. E infatti il mercato cresce a ritmi vertiginosi: è previsto un incremento pari quasi al 40 per cento annuo fino al 2030.

La sfida per i professionisti e le professioniste è quello di accogliere il cambiamento, le opportunità sono innumerevoli: dalla semplificazione dei processi e al miglioramento dell’efficienza passando per nuove prospettive di business e servizi a valore aggiunto.

“Oggi gli studi professionali stanno entrando in una fase di vera e propria maturità digitale, con l’Intelligenza Artificiale che rappresenta un fattore centrale in questo scenario, non sostituendo la competenza del professionista ma potenziandola, liberando risorse per attività a più alto valore aggiunto e fornendo un supporto efficace e sicuro. Il naturale percorso evolutivo della professione sta convergendo verso l’adozione di sistemi tecnologici di nuova generazione, sempre più specializzati sia nelle informazioni che gestiscono, sia nelle logiche che implementano”.

Sottolinea Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference.

L’IA e il suo impatto sul Fisco e del Lavoro è anche al centro degli eventi formativi che oggi apriranno “Lo scenario delle professioni 2025”.

L’attuazione della riforma fiscale: impatti e prospettive per il sistema tributario

La riforma del lavoro autonomo: nuove regole e opportunità per le aggregazioni professionali

L’intelligenza artificiale come strumento per l’accertamento fiscale e il controllo dei dati finanziari

L’evoluzione della fatturazione elettronica dopo la sua applicazione in ambito europeo

L’evoluzione del mondo del lavoro: tendenze e sfide del cambiamento

Le novità giuslavoristiche in materia di dimissioni: effetti e criticità per lavoratori e aziende

ESG e sostenibilità: la gestione delle risorse umane e il ruolo del consulente del lavoro

Intelligenza artificiale e regolamentazione europea: le ricadute sul mondo del lavoro

Lo scenario delle professioni 2025: il programma dell’evento a Villa Erba

Ma non c’è trasformazione tecnologica senza impatto sociale e organizzativo: dall’IA, e non solo, deve arrivare anche la spinta per attrarre talenti, migliorare la governance interna e adattarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Allo stesso tempo, l’ondata di trasformazione deve avere il suo equilibrio. E la sostenibilità è un altro dei temi chiave per i professionisti e le professioniste di oggi.

“Durante l’evento esploreremo le sfide e le opportunità che la sostenibilità presenta per commercialisti e consulenti del lavoro, offrendo strumenti concreti per integrare principi ESG e modelli di economia circolare nelle loro attività”.

Si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Per posare la lente d’ingrandimento sul futuro delle professioni l’appuntamento è per domani, 14 maggio, alle ore 14.30. Per la partecipazione online è ancora possibile iscriversi.

Programma Lo scenario delle Professioni 2025 14:30 - 15:00 Saluti istituzionali 15:00 - 16:15 Il Futuro delle Professioni 16:15 - 17:30 L’impatto dell’AI sui Professionisti: bilanci e prospettive 17:30 - 18:00 Premiazione Best in Class