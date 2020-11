Gender tax, oltre l’occupazione femminile: intervista a T. Stefanutto

La gender tax, oltre l'occupazione femminile: il punto di vista della Dott.ssa Tania Stefanutto sui temi del lavoro e della corretta tassazione, nell'intervista del 17 novembre 2020. Appuntamento alle ore 11.00 sul canale You Tube di Informazione Fiscale.

La gender tax, per andare oltre l’occupazione femminile qual è la corretta tassazione da applicare al lavoro?

Questo ed altri interrogativi sul riequilibrio della sfera personale e lavorativa del nucleo familiare, con l’introduzione di una tassazione che favorisca la permanenza nel mondo del lavoro sono alcuni dei temi dell’intervista alla Dottoressa Tania Stefanutto.

Appuntamento per il 17 novembre 2020, alle ore 11.00, sul canale Youtube di Informazione Fiscale per l’approfondimento sui temi, in un contesto in continua evoluzione.

La diretta streaming si inserisce nel ciclo di approfondimenti a cura della redazione.

Gender tax, oltre la questione dell’occupazione femminile: intervista a Tania Stefanutto

Con un mondo del lavoro in continua evoluzione e le questioni aperte dagli effetti negativi del coronavirus sull’economia, quali sono le misure per andare oltre la questione dell’occupazione femminile e garantire un equilibrio nella tassazione? La gender tax può essere una risposta?

Gli interrogativi aprono numerose riflessioni: temi e discussioni che saranno affrontati nell’intervista alla Dottoressa Tania Stefanutto.

La diretta streaming inizierà alle ore 11.00 di martedì 17 novembre 2020, sul canale You Tube di Informazione Fiscale.

L’approfondimento affronterà la questione aperta di una corretta tassazione sul lavoro.

Tra i principali snodi della discussione ci sarà la gender tax, una proposta che potrebbe superare la questione dell’occupazione femminile.

Verranno inoltre affrontati i temi del riequilibrio della sfera personale e lavorativa del nucleo familiare e gli interventi possibili per garantire per favorire la permanenza nel mondo del lavoro del lavoratori, a prescindere dal genere.

L’analisi terrà si soffermerà anche sul contesto che porta alla riduzione dell’orario ed all’uscita dal mercato di lavoro delle donne.

Tuttavia tale tema si inserisce in una riflessione di più ampia prospettiva.

Non mancheranno inoltre riferimenti all’attualità, con le novità della prossima legge di bilancio 2021.

Tra queste l’ipotesi di uno sgravio triennale al 100% per le aziende del Mezzogiorno che assumono donne disoccupate e quello per tutte le altre che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi sull’intero territorio nazionale.

Tuttavia, anche in questo caso, l’occupazione femminile sarà solo il punto di partenza di una riflessione a tuttotondo sulla condizione di famiglie e lavoratori e la continua ricerca di un equilibrio nella tassazione.