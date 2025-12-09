Legge di bilancio 2026: appuntamento a Messina per l’analisi delle novità

Nuovo appuntamento formativo, gratuito e in presenza, organizzato da Informazione Fiscale in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina: al centro l'analisi delle novità fiscali in arrivo con la Legge di Bilancio 2026
Nuovo appuntamento formativo, gratuito e in presenza, organizzato da Informazione Fiscale, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina: appuntamento a Messina il prossimo venerdì 19 dicembre alle 10.30. Due ore insieme per parlare degli sviluppi della Manovra, che dovrà essere approvata entro fine dicembre.
L’evento formativo si focalizzerà sulle novità fiscali, del lavoro e di finanza agevolata in arrivo nel 2026, con particolare riferimento ad aziende e professionisti operanti nel Sud Italia.
In questo senso, grande spazio sarà riservato alle novità in materia di incentivi sugli investimenti e sul costo del lavoro.
Al costo del lavoro, in particolare, dedicheremo un’ampia panoramica, con l’obiettivo di elencare gli strumenti di defiscalizzazione e decontribuzione attualmente in vigore e/o che lo saranno dal 2026.
Sugli investimenti, successivamente, ci sarà un focus dedicato all’iper ammortamento.
L’evento formativo si concluderà con una serie di considerazioni sui dati di adesione del concordato preventivo biennale per le partite IVA e sulle sue prospettive future.
Come registrarsi al corso di formazione gratuito e in presenza del prossimo 19 dicembre 2025 ore 10.30
Sarà possibile partecipare all’evento formativo compilando il modulo nella pagina di registrazione dedicata sul sito istituzionale dell’ordine oppure inviando una email all’indirizzo [email protected]
La partecipazione darà diritto a 2 crediti formativi validi per la formazione continua obbligatoria degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le partecipanti e i partecipanti riceveranno, inoltre, un buono sconto (voucher) di 50,00 euro da utilizzare nel 2026 per l’acquisto di contenuti formativi, ebook e tool di calcolo della piattaforma di formazione online academy.informazionefiscale.it (per ricevere il buono si dovrà compilare l’apposita scheda che troverete all’ingresso della sala convegni).
L’evento formativo inizierà con i saluti istituzionali del Dottor Francesco Vito, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina, che ringraziamo molto per la disponibilità ad organizzare questo evento formativo, che rappresenta la prosecuzione e il completamento di quello tenutosi online lo scorso 10 novembre.
Relatore dell’evento formativo sarà Francesco Oliva, dottore commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale.
Programma:
- Le agevolazioni fiscali per aziende e professionisti del Sud tra misure già previste e possibili novità dalla Legge di Bilancio 2026;
- Gli incentivi sul costo del lavoro: dalla maggiorazione fiscale del costo del lavoro alla nuova decontribuzione per il Sud;
- lper ammortamento fino al 220% nel 2026;
- Il concordato preventivo biennale 2026 2027: dai dati delle prime due edizioni alle prospettive per il futuro
