Finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per aziende e professionisti del Lazio

Nuovo Fondo Piccolo Credito Lazio 2026: finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per micro, piccole, medie imprese e professionisti: ecco come e quando presentare domanda

La Regione Lazio ha ufficialmente aperto i termini per l’accesso alla Sezione Ordinaria del Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC).

Con una dotazione di oltre 51 milioni di euro, l’avviso punta a sostenere la liquidità e gli investimenti di micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti attraverso prestiti diretti senza costi di istruttoria e senza necessità di garanzie reali.

Lo sportello per la compilazione delle domande aprirà il 7 maggio 2026, mentre l’invio ufficiale (“click-day”) è fissato per lunedì 11 maggio.

Data la natura a sportello della misura, la velocità di inoltro sarà determinante.

Caratteristiche dell’agevolazione: un prestito a costo zero

L’agevolazione consiste in un finanziamento diretto erogato dal Gestore (RTI composto da BNL e Medio Credito Centrale) con le seguenti specifiche tecniche:

Importo : minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro;

: minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro; Tasso di interesse : fisso allo 0%;

: fisso allo 0%; Durata : 60 mesi (5 anni), con 12 mesi di preammortamento obbligatorio;

: 60 mesi (5 anni), con 12 mesi di preammortamento obbligatorio; Garanzie : nessuna richiesta (né reale, né patrimoniale, né personale);

: nessuna richiesta (né reale, né patrimoniale, né personale); Costi: zero spese di istruttoria, nessuna commissione di erogazione o penale per estinzione anticipata.

Nome (Obbligatorio) Cognome (Obbligatorio) Il tuo indirizzo email (Obbligatorio) Telefono (Obbligatorio solo numeri) Azienda Stato occupazionale (Obbligatorio) Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Altro Corso di interesse (Obbligatorio) Testo del tuo messaggio: (Obbligatorio) Si prega di lasciare vuoto questo campo:

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

Possono presentare domanda i soggetti con sede operativa nel Lazio che abbiano almeno due bilanci chiusi (o due dichiarazioni dei redditi):

Micro, Piccole e Medie Imprese regolarmente costituite;

regolarmente costituite; Liberi Professionisti con partita IVA attiva;

con partita IVA attiva; Consorzi e Reti di Imprese con soggettività giuridica

L’esposizione complessiva verso il sistema bancario per crediti per cassa non deve superare i 100.000 euro alla data della domanda.

È, inoltre, indispensabile il possesso di un DURC regolare.

Spese finanziabili e Business Plan

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese previste dal progetto, che possono riguardare:

Investimenti in beni materiali e immateriali;

Consulenze specialistiche;

Copertura del fabbisogno di capitale circolante (spese correnti, scorte, ecc.).

Scadenze e modalità: le date del Click-Day

La procedura segue rigorosamente l’ordine cronologico di protocollazione.

Ecco le tappe fondamentali:

Dal 7 maggio 2026 (ore 10.00) : apertura dello sportello telematico per la compilazione della domanda e il caricamento degli allegati;

: apertura dello sportello telematico per la compilazione della domanda e il caricamento degli allegati; Dall’11 maggio 2026 (ore 10.00): Invio definitivo (protocollazione).

Richiedi supporto per la tua domanda di finanziamento

La corretta predisposizione del Business Plan e la verifica dei requisiti economico-finanziari sono passaggi critici per evitare il rigetto dell’istanza.

Se desideri ricevere assistenza professionale per la preparazione della documentazione o per una valutazione preventiva della tua pratica, il team consulenza di Informazione Fiscale è a tua disposizione.

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