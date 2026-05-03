Finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per aziende e professionisti del Lazio

Nuovo Fondo Piccolo Credito Lazio 2026: finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per micro, piccole, medie imprese e professionisti: ecco come e quando presentare domanda
La Regione Lazio ha ufficialmente aperto i termini per l’accesso alla Sezione Ordinaria del Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC).
Con una dotazione di oltre 51 milioni di euro, l’avviso punta a sostenere la liquidità e gli investimenti di micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti attraverso prestiti diretti senza costi di istruttoria e senza necessità di garanzie reali.
Lo sportello per la compilazione delle domande aprirà il 7 maggio 2026, mentre l’invio ufficiale (“click-day”) è fissato per lunedì 11 maggio.
Data la natura a sportello della misura, la velocità di inoltro sarà determinante.
Caratteristiche dell’agevolazione: un prestito a costo zero
L’agevolazione consiste in un finanziamento diretto erogato dal Gestore (RTI composto da BNL e Medio Credito Centrale) con le seguenti specifiche tecniche:
- Importo: minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro;
- Tasso di interesse: fisso allo 0%;
- Durata: 60 mesi (5 anni), con 12 mesi di preammortamento obbligatorio;
- Garanzie: nessuna richiesta (né reale, né patrimoniale, né personale);
- Costi: zero spese di istruttoria, nessuna commissione di erogazione o penale per estinzione anticipata.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Possono presentare domanda i soggetti con sede operativa nel Lazio che abbiano almeno due bilanci chiusi (o due dichiarazioni dei redditi):
- Micro, Piccole e Medie Imprese regolarmente costituite;
- Liberi Professionisti con partita IVA attiva;
- Consorzi e Reti di Imprese con soggettività giuridica
L’esposizione complessiva verso il sistema bancario per crediti per cassa non deve superare i 100.000 euro alla data della domanda.
È, inoltre, indispensabile il possesso di un DURC regolare.
Spese finanziabili e Business Plan
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese previste dal progetto, che possono riguardare:
- Investimenti in beni materiali e immateriali;
- Consulenze specialistiche;
- Copertura del fabbisogno di capitale circolante (spese correnti, scorte, ecc.).
Scadenze e modalità: le date del Click-Day
La procedura segue rigorosamente l’ordine cronologico di protocollazione.
Ecco le tappe fondamentali:
- Dal 7 maggio 2026 (ore 10.00): apertura dello sportello telematico per la compilazione della domanda e il caricamento degli allegati;
- Dall’11 maggio 2026 (ore 10.00): Invio definitivo (protocollazione).
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La corretta predisposizione del Business Plan e la verifica dei requisiti economico-finanziari sono passaggi critici per evitare il rigetto dell’istanza.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per aziende e professionisti del Lazio