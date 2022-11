Esenzione IMU immobili occupati, la misura è tra le novità della bozza del DDL Bilancio 2023. Esclusi dall'imposta gli edifici non utilizzabili o disponibili, per i quali è stata presentata una denuncia all'autorità giudiziaria. Dovrà essere inviata comunicazione al comune secondo le modalità dell'apposito decreto del MEF.

Esenzione IMU immobili occupati, tra le novità nella bozza del DDL Bilancio 2023 c’è l’esclusione dall’imposta nei casi in cui gli edifici non siano utilizzabili o disponibili.

I proprietari non saranno chiamati a pagare l’imposta municipale unica se le misure saranno confermate al termine dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2023.

Saranno compresi nell’agevolazione gli immobili per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.

La comunicazione dovrà avvenire in modalità telematica, secondo le modalità che saranno stabilite dall’apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Esenzione IMU immobili occupati, novità nel DDL Bilancio 2023: deve essere presentata denuncia

Tra le misure previste nel pacchetto inserito nel Disegno di Legge di Bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri, c’è l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.

Il testo, punto di partenza per l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2023, prevede che non debba essere versata l’imposta nel caso in cui gli immobili non siano utilizzabili o disponibili.

Per vedere riconosciuta l’agevolazione i proprietari dovranno aver presentato denuncia all’autorità giudiziaria.

Devono essere infatti denunciati i reati di cui agli articoli 614 o 633 del Codice penale.

L’esenzione IMU per gli immobili occupati sarà riconosciuta anche se per l’occupazione abusiva è stata iniziata un azione giudiziaria penale.

Il soggetto dovrà inviare un’apposita comunicazione al comune interessato.

Tale comunicazione dovrà avvenire in modalità telematica secondo quanto sarà stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 il MEF adotterà un apposito decreto per stabilire i requisiti che danno diritto all’esenzione.

Prima dell’approvazione dovrà essere sentito il parere della Conferenza Stato-città e Autonomie locali.

Nel testo del DDL Bilancio 2023 si legge infine quanto di seguito riportato:

“Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.”

Esenzione IMU immobili occupati: previsti fondi per i comuni

La misura che prevede l’esenzione IMU stabilisce anche lo stanziamento di risorse per le minori entrate dei comuni in cui sono situati gli immobili occupati abusivamente.

A prevedere i fondi è il comma 2 dell’articolo 21 del testo in bozza aggiornato al 27 novembre 2022.

Nel complesso le risorse finanziarie messe a disposizione per l’anno 2023 ammontano a 62 milioni di euro.

Per l’accesso a risorse verrà predisposto un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell’Interno.

Le modalità di accesso saranno definite dall’apposito Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF e dopo l’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Nel caso in cui la misura venisse approvata al termine dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2023, l’esenzione si aggiungerà alle agevolazioni già previste per il pagamento dell’imposta.