La digitalizzazione dello Studio Professionale e della clientela

Studi Professionali e Digital Trust: con Namirial l'opportunità di diventare hub tecnologici per il mercato

Il contesto digitale nel quale operano gli Studi Professionali sta vivendo una metamorfosi silenziosa ma velocissima e inarrestabile.

Non si tratta più soltanto di gestire scadenze o compilare dichiarativi, ma di presidiare l’intero ecosistema della fiducia digitale che lega imprese e Pubblica Amministrazione.

In questo contesto, il webinar formativo gratuito organizzato da Namirial il prossimo 10 giugno alle 15.00 rappresenta un’opportunità unica, in quanto consentirà di approfondire come il Commercialista, l’Esperto Contabile, il Consulente del lavoro, il Tributarista e qualsiasi altra professionalità operante nel settore contabile, fiscale e legale possa evolvere da intermediario a vero e proprio centro di emissione di servizi fiduciari.

Qui la pagina di registrazione all’evento formativo.

I relatori d’eccezione, i dottori Gianluigi Ranieri e Marco Leonetti, guideranno i partecipanti in un percorso che unisce gli obblighi normativi alle concrete opportunità di business per lo studio.

Il punto di partenza è l’attuale cornice del Digital Trust, dove il ruolo dell’AGID e la normativa europea definiscono il perimetro di validità di ogni transazione telematica.

Comprendere l’impatto di questi prodotti significa oggi saper navigare tra le pieghe della Delega Unica e dei certificati digitali, strumenti che non sono più semplici accessori tecnici ma pilastri su cui poggia il rapporto quotidiano con gli enti pubblici.

Per lo Studio, l’utilità di questi servizi si scontra spesso con la complessità degli obblighi di legge, ma è proprio qui che risiede il vantaggio competitivo: il Professionista è l’attore naturale per diffondere la cultura del Digital Trust verso la propria clientela, consolidando e valorizzando sempre di più un rapporto di consulenza che va ben oltre l’adempimento fiscale.

Una parte centrale dell’incontro sarà dedicata alle figure della LRA (Local Registration Authority) e del RAO (Registration Authority Officer).

Attraverso un’analisi discorsiva e pratica, verranno chiariti gli aspetti normativi necessari per abilitare lo Studio all’emissione diretta dei servizi, evitando ai propri clienti lunghe attese burocratiche.

L’obiettivo finale è l’autonomia operativa e l’opportunità di valorizzare il rapporto con il cliente: lo Studio abilitato può gestire internamente l’intera procedura di emissione di PEC, SPID e CNS.

Questo non solo snellisce i flussi di lavoro interni, ma posiziona il professionista come un partner tecnologico indispensabile, capace di fornire risposte immediate e certificate in house.

Ecco il programma completo dell’evento formativo gratuito:

I Servizi Digital Trust Servizi : prodotti, normativa e ruolo dell’AGID

: prodotti, normativa e ruolo dell’AGID L ’impatto dei Prodotti Digital negli Studi Professionali tra utilità dei servizi e Obblighi di Legge

tra utilità dei servizi e Obblighi di Legge La cornice normativa : certificati, Delega Unica e rapporti con la PA

: certificati, Delega Unica e rapporti con la PA Il ruolo del Commercialista nella diffusione dei Servizi DTS verso la propria Clientela

nella diffusione dei Servizi DTS verso la propria Clientela LRA e RAO : aspetti normativi ai fini dell’abilitazione dello Studio Professionale all’emissione di Servizi DTS

: aspetti normativi ai fini dell’abilitazione dello Studio Professionale all’emissione di Servizi DTS LRA e RAO : aspetti pratici dell’abiltazione al Servizio

: aspetti pratici dell’abiltazione al Servizio Focus: la procedura di emissione da Studio di PEC/SPID e CNS

Chi volesse può anticipare le proprie curiosità e domande sui temi oggetto dell’evento formativo ai seguenti contatti: Marco Leonetti | T. 348 0184616 | E. [email protected]

| T. 348 0184616 | E. [email protected] Sergio Maniscalco | T. 347 4658164 | E. [email protected]

| T. 347 4658164 | E. [email protected] e-mail: [email protected]