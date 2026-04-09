Dichiarazione dei redditi 2026: le principali novità per gli studi professionali

Webinar formativo su Academy dedicato alle novità che gli studi professionali dovranno attenzionare in vista dell'avvio della campagna relativa alla dichiarazione dei redditi 2026

Si parte con la dichiarazione dei redditi 2026, ormai è tutto pronto e gli studi professionali si stanno già organizzando per adempiere al meglio.

Nell’ultimo anno sono state introdotte diverse novità fiscali in materia di aliquote IRPEF, detrazioni, familiari a carico, locazioni brevi e redditi di lavoro autonomo. Per non parlare della gestione del concordato preventivo biennale per le partite IVA, giunto ormai alla sua terza edizione (con le necessità di gestire già le precedenti).

Per dare un supporto al lavoro degli studi professionali, Informazione Fiscale ha organizzato tre momenti di formazione gratuita e accreditata per commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, tributaristi e CAF che si occupano di predisposizione ed invio telematico di modello 730 e modello Redditi.

Il primo si terrà lunedì 27 aprile dalle 15.00 alle 16.30 su Academy, la nostra piattaforma di formazione professionale online, un webinar formativo gratuito con il seguente programma:

IRPEF e nuovi limiti alle detrazioni : come gestire la dichiarazione dei redditi 2026;

: come gestire la dichiarazione dei redditi 2026; Le nuove regole sui familiari a carico ;

; La tassazione degli immobili: focus su locazioni brevi e quadro RB ;

e ; La gestione degli avvisi relativi al quadro RU : risoluzione di un caso comune per il quale si riceve l’avviso bonario;

: risoluzione di un caso comune per il quale si riceve l’avviso bonario; La corretta compilazione del quadro RS per i contribuenti in regime forfettario e alcuni consigli per affrontare i “nuovi controlli fiscali” sul regime di vantaggio.

Le date degli altri due webinar formativi collegati saranno definite nelle prossime settimane, entrambi si terranno a maggio e si focalizzeranno sul concordato preventivo biennale e sull’analisi di casi pratici particolari.

Una sessione pratica di due ore in cui Francesco Oliva, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale, farà da relatore principale, coadiuvato da professionisti esperti in materia che si alterneranno sui vari temi.

La materia si presenta articolata, per questo motivo abbiamo pensato di organizzare un percorso operativo dedicato a chi dentro lo studio professionale si occupa di dichiarazione dei redditi e nell’ambito del quale ottenere:

un webinar in live streaming nel quale poter interagire, porre quesiti e ottenere risposte sulla propria situazione direttamente dai relatori (webinar che sarà poi visibile anche in differita);

nel quale poter interagire, porre quesiti e ottenere risposte sulla propria situazione direttamente dai relatori (webinar che sarà poi visibile anche in differita); una guida con la raccolta ragionata dei principali articoli sul tema realizzati da Informazione Fiscale ;

; una ulteriore guida con schemi e schede di sintesi utile per avere una panoramica completa sul tema.

Webinar gratuito per gli iscritti alla newsletter

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accedere o registrarsi alla piattaforma academy.informazionefiscale.it ;

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L’evento è in fase di accreditamento per la formazione obbligatoria continua di dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’evento è accreditato per la formazione continua dei tributaristi iscritti all’INT.