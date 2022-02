Decreto bollette 2022, il testo con le misure contro il caro energia per famiglie, imprese e comuni

Decreto bollette 2022, tanti interventi nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri di oggi, 18 febbraio 2022, per contrastare il caro energia e sostenere famiglie, imprese e comuni. Nel testo in bozza la riproposizione degli interventi relativi al 1° trimestre dell'anno, con il potenziamento del bonus sociale, interventi strutturali e incentivi per il settore dell'automotive.

A darne conto sarà lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine della riunione dell’esecutivo, che ha appena approvato sia il decreto bollette che il decreto relativo al superbonus.

Tante le novità di un provvedimento che potrebbe arrivare a stanziare fino a 7,5 miliardi di euro.

Stando a quanto previsto nella bozza precedente all’approvazione, per il secondo trimestre vengono riproposte le misure già messe in campo per il 1° trimestre dell’anno, ovvero l’azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas.

Viene inoltre riproposto il rafforzamento del bonus sociale, ovvero il bonus bollette 2022 per le famiglie con determinati valori di ISEE.

Nel provvedimento trova spazio anche un intervento in favore delle imprese energivore e per quelle con forte consumo di gas naturale.

Ci sono poi misure strutturali tra le quali rientra l’istituzione del fondo per l’autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI, un contributo per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud e incentivi nel settore dell’automotive.

Oltre al decreto sul superbonus 110 per cento, che dovrebbe prevedere novità per la cessione del credito dei bonus edilizi, il governo ha approvato i nuovi interventi per contrastare il caro energia.

Stando al testo della bozza precedente all’approvazione, sarebbero tre le linee di intervento dell’esecutivo:

una riproposizione per il secondo trimestre del 2022 di interventi simili a quelli adottati per il 1° trimestre dell'anno;

interventi in favore di imprese energivore e a forte consumo di gas naturale;

interventi strutturali per favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e incentivi per il settore dell'automotive.

Sulla scia delle misure messe in campo per contrastare l’aumento dei costi delle bollette dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la bozza del decreto ripropone misure simili per il 2° trimestre dell’anno.

Tre saranno gli interventi:

l’ azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022, che avrebbe una dotazione di circa 3 miliardi di euro;

per il secondo trimestre 2022, che avrebbe una dotazione di circa 3 miliardi di euro; la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas, che potrebbe disporre di poco meno di mezzo miliardo di euro;

il potenziamento del bonus sociale elettrico e gas per le famiglie con determinati requisiti di reddito, che prevedrebbe lo stanziamento di circa mezzo miliardo di euro.

A tali azioni si affiancherebbe un contributo straordinario in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che potrebbero ricevere un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute nel corso del secondo trimestre, nel caso un cui abbiano avuto un incremento del costo dell’energia del 30 per cento nel confronto con lo stesso periodo del 2019.

Misura simile sarebbe prevista per le imprese a forte consumo di gas naturale che, stando a quanto previsto nella bozza, avrebbero diritto a un credito d’imposta pari al 15 per cento delle spese sostenute nel periodo indicato. Anche in questo caso la condizione è quella di un aumento del costo dell’energia di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Interventi sono previsti anche per i comuni e gli enti locali, che potrebbero beneficiare di un incremento di 50 milioni di euro del fondo introdotto dal decreto Sostegni. Inoltre sarebbe previsto un contributo straordinario di altri 200 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni per le città metropolitane e le province.

Decreto bollette 2022, gli interventi strutturali e gli incentivi al settore automotive

Tra le novità del decreto bollette 2022 ci sono anche diversi interventi strutturali.

Tra questi l’istituzione del fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI, con una dotazione che dovrebbe essere di 267 milioni di euro.

Il cosiddetto “Fondo Rinnovabili PMI” avrebbe lo scopo di concedere contributi in conto capitale a piccole e medie imprese per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW.

Viene inoltre previsto un contributo per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2023 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica e favorire la produzione da fonti rinnovabili.

Di particolare importanza sono anche gli interventi pe la riconversione, la ricerca e lo sviluppo del settore automotive.

Nell’ottica di una transizione verde e della riconversione del settore in questione vengono previsti incentivi per l’acquisto di veicoli e auto non inquinanti.

L’intervento sarebbe appunto strutturale, poiché previsto fino al 2030.

Nello stesso decreto sono previste anche azioni per aumentare le risorse per il contrasto dell’emergenza Covid-19.

Nello specifico verrebbe autorizzata una spesa di 250 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.