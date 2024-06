Credito d’imposta ZES Unica Sud: manca il modello per la comunicazione

Domani, 12 giugno, si aprono le domande per il credito d'imposta per le imprese della ZES Unica Sud. Manca ancora il modello per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e da sostenere entro il 15 novembre prossimo

A un giorno dall’apertura delle domande, la cui finestra di invio è compresa tra il 12 giugno e il 12 luglio prossimi, manca ancora il modello per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa al credito d’imposta per la ZES Unica Sud.

Dal 1° gennaio scorso sono infatti state riunificate le otto ZES previste per il Mezzogiorno, per effetto di quanto previsto dal decreto Sud.

Da domani può essere richiesta l’agevolazione prevista per gli investimenti, di importo non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 milioni di euro, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024.

Restano però ancora aperti alcuni aspetti operativi.

Credito d’imposta ZES Unica Sud: domande in partenza dal 12 giugno ma manca il modello per la comunicazione

Il 12 giugno si apre la finestra per l’invio delle domande relative al credito d’imposta riferito alle imprese della ZES Unica Sud.

Entro la scadenza del 12 luglio 2024 le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili, sostenute dal 1° gennaio 2024 e da sostenere entro il 15 novembre 2024

La nuova ZES Unica Sud è stata istituita a partire da quest’anno con il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023, ovvero il decreto Sud.

Sono state riunificate le ZES che comprendevano i territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Alla vigilia della partenza delle domande, tuttavia, il modulo per la presentazione delle istanze non è stato ancora messo a disposizione.

Potrebbe essere approvato in serata e pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate per permettere ai soggetti che intendono richiedere l’agevolazione di poterlo fare.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto in relazione agli investimenti e varierà a seconda della dimensione e della sede dell’impresa.

Credito d’imposta ZES Unica Sud: si dovrà attendere per sapere la percentuale effettiva

Le domande per richiedere il credito d’imposta per la ZES Unica Sud dovranno essere inviate entro il 12 luglio 2024.

L’ordine cronologico di presentazione delle istanze non inciderà sull’importo riconosciuto alle imprese.

Sarà quindi necessario rispettare i requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione ed inviare la richiesta entro il termine fissato al 12 luglio prossimo.

Le percentuali del credito d’imposta spettante sono riportate all’interno della tabella riassuntiva.

Regioni Grande impresa fino a 50 milioni di euro Media impresa fino a 50 milioni di euro Piccola impresa fino a 50 milioni di euro Campania, Puglia*, Calabria, Sicilia 40 per cento 50 per cento 60 per cento Molise, Basilicata, Sardegna* 30 per cento 40 per cento 50 per cento Abbruzzo** 15 per cento 25 per cento 35 per cento

(*) Puglia (Taranto 50 per cento - 60 per cento - 70 per cento) – Sardegna (Sulcis 40 per cento - 50 per cento - 60 per cento)

(**) Con riferimento all’Abruzzo, sono ammissibili gli investimenti relativi esclusivamente alle zone assistite della regione ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le percentuali spettanti, tuttavia, non saranno quelle previste dalla normativa.

Nella tabella sono infatti indicati i limiti massimi ma la percentuale spettante sarà determinata con l’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

A disposizione delle aziende ci sono 1,8 miliardi di euro, che dovranno essere ripartite sulla base delle domande inviate.