Decreto Sud: dalla ZES unica alle assunzioni nella PA, il testo in Consiglio dei Ministri

Il nuovo schema di decreto per favorire lo sviluppo del Sud del Paese sarà esaminato nella riunione del Consiglio dei Ministri di oggi, 7 settembre. La novità principale è l'istituzione di una zona economica speciale unica per tutto il Mezzogiorno. Spazio poi a finanziamenti e assunzioni per rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di oggi, esaminerà anche il nuovo schema di decreto legge con disposizioni urgenti per la coesione e il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

Sono diverse le novità che verrebbero introdotte dal provvedimento, a partire dall’istituzione di una ZES unica per tutte le Regioni del Sud Italia.

Sarebbe in vigore dal 1° gennaio 2024 e gestita direttamente da una apposita cabina di regia di palazzo Chigi.

Previste inoltre nuove assunzioni nelle Regioni, nei comuni e presso il Dipartimento per le politiche di coesione in modo da favorire il potenziamento della capacità amministrativa.

Decreto Sud: dalla ZES unica alle assunzioni nella PA, il testo con le novità in Consiglio dei Ministri

Tra i punti all’ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri, convocata nella tarda mattinata di oggi 7 settembre 2023, c’è anche l’esame del nuovo schema di decreto legge recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”.

Un provvedimento che si pone l’obiettivo di promuovere investimenti e interventi volti a favorire lo sviluppo dell’intero territorio delle Regioni del Sud.

Come si legge nella bozza del testo messa a disposizione da ItaliaOggi, uno degli interventi principali è sicuramente quello che andrebbe ad istituire una zona economica speciale (ZES) unica per tutto il Mezzogiorno, sostituendo così le 8 attualmente attive, gestita direttamente da Palazzo Chigi.

Con ZES si intende una particolare zona del territorio dello Stato all’interno della quale aziende che svolgono attività economiche e imprenditoriali possono beneficiare di speciali condizioni in merito agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Il nuovo decreto Sud istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, una ZES unica per tutti i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

I compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio saranno affidati direttamente ad una cabina di regia ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La politica di sviluppo della ZES unica è definita in un piano strategico triennale coerente anche con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES saranno fornite attraverso il nuovo “portale web della ZES unica”.

Decreto Sud: investimenti e potenziamento della capacità amministrativa

La bozza del decreto Sud prevede anche ulteriori interventi volti a favorire il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

Si parte dall’utilizzo delle risorse nazionali ed europee in materia coesione, con disposizioni in materia di programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e Coesione e per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 – 2027.

Altra serie di interventi riguarda la nuova strategia per le Aree interne, con l’istituzione di una cabina di regia per assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo e nuove misure per sostenere le popolazioni e le attività economiche, artigianali e commerciali.

Infine, il provvedimento prevede anche il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione, con il potenziamento degli enti territoriali (Regioni, province e comuni) e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tali amministrazioni, infatti, vengono autorizzate ad assumere 2.200 nuove unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato da inquadrare nell’area funzionari.

Per l’ufficialità dei provvedimenti si attende l’esito della riunione del Consiglio dei Ministri prevista per le ore 12:00 di oggi.