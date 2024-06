ZES Unica Sud: le nuove agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno. Il webinar l’11 giugno

Per investimenti in beni strumentali nuovi, terreni o immobili nella ZES Unica Sud è riconosciuto un credito d'imposta. Le domande per beneficiare dell'agevolazione fiscale riconosciuta alle imprese, nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, possono essere presentate dal 12 giugno al 12 luglio 2024

Le nuove agevolazioni relative alla ZES Unica Sud

L’appuntamento formativo, che si svolgerà dalle ore 12:00 alle ore 13:15, è rivolto principalmente alle imprese che operano all’interno di una ZES e che vogliono approfondire le opportunità e le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti.

Dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 si apre la finestra di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta relativo alla ZES Unica Sud.

Nel corso del webinar verranno approfonditi i dettagli dell’agevolazione e le modalità di accesso e di presentazione dell’istanza.

per partecipare è necessario iscriversi dall'apposita pagina di registrazione.

Le nuove agevolazioni per la ZES Unica Sud: le caratteristiche del credito d’imposta

La Zona Economica Speciale , ZES Unica Mezzogiorno, è stata introdotta dal 1° gennaio 2024 con la legge n. 162 del 13 novembre 2023. Comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L’obiettivo della creazione di una ZES Unica Sud è stato unificare le agevolazioni previste per le singole ZES in favore delle imprese del Mezzogiorno.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta per gli investimenti in:

beni strumentali nuovi;

terreni;

immobili.

Il valore dell’investimento non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato e deve essere compreso tra 200 mila euro e 100 milioni di euro.

Le spese ammissibili sono quelle comprese tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Gli importi devono essere comunicati dall’impresa all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024. Dovrà essere indicato anche l’ammontare delle spese previste, oltre a quello relativo alle spese già sostenute.

Il credito d’imposta viene riconosciuto in base alla dimensione e alla localizzazione dell’impresa, secondo percentuali che variano dal 15 al 60 per cento.

In particolare, per le grandi imprese:

Abruzzo: 15 per cento;

Molise, Basilicata, Sardegna: 30 per cento;

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia: 40 per cento.

Per le medie imprese è previsto un aumento di un ulteriore 10 per cento, invece, per le piccole imprese una maggiorazione del 20 per centro.

Tutte le caratteristiche e le modalità di accesso al credito d’imposta saranno approfondite all’interno del webinar gratuito dell’11 giugno.

