Coronavirus, cassa integrazione: le misure nella bozza del decreto economico

Coronavirus, tra gli interventi del nuovo decreto economico ci dovrebbero essere alcune misure di sostegno alla cassa integrazione.

Nella bozza dell’11 marzo 2020 è previsto il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria.

Il periodo massimo dovrebbe essere di 9 settimane.

La cassa integrazione in deroga spetterebbe anche alle Regioni e alle Province autonome, secondo specifiche modalità.

Le misure tuttavia sono ancora ipotetiche e bisognerà aspettare il testo ufficiale del decreto economico per avere l’effettiva conferma degli interventi.

Coronavirus, il Governo sta studiando nuove misure per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza.

Come ha già reso noto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza dell’11 marzo 2020 saranno 25 i miliardi di euro a disposizione degli interventi di rilancio economico.

Di questi, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha dichiarato che circa 12 miliardi di euro saranno già impiegati nel nuovo decreto che dovrebbe arrivare entro la serata di oggi, 13 marzo.

Nella bozza dell’11 marzo 2020 sono previsti interventi di integrazione salariale a per le aziende che già si trovano in cassa integrazione straordinaria.

Il periodo massimo per cui è possibile richiedere il sostegno economico dovrebbe essere di nove settimane.

Nell’articolo 13 della bozza del decreto economico è previsto che:

Durata delle integrazioni salariali ordinarie previste nei commi 1 e 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo numero 148 del 14 settembre 2015.

Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale in questione non si applicherebbe nemmeno ciò che è stabilito nell’articolo 5 dello stesso decreto.

La portata della misura in questione è specificata nella relazione tecnica.

L’interruzione della CIGS interesserebbe 0,2 milioni di lavoratori con una retribuzione media mensile di circa 2.000 euro, nell’anno 2019.

I soggetti che ipoteticamente ricorrerebbero alla manovra sarebbero un quarto di quelli individuati e per il periodo di un mese.

Tra le misure per contrastare gli effetti negativi del coronavirus sull’economia previste nella bozza del decreto economico dell’11 marzo 2020 c’è l’estensione della cassa integrazione in deroga per le Regioni e le Province autonome.

A prevederlo sarebbe l’articolo 15 che, all’inizio, riporta quanto segue:

“Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.”