Contributi a fondo perduto 2021, pagamenti a quota 3 miliardi. I dati sulle domande

Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni, 3 miliardi di pagamenti effettuati in favore dei titolari di partita IVA. Al 12 aprile 2021 sono più di un milione le domande già lavorate dall'Agenzia delle Entrate. A fornire i dati è il comunicato stampa del 16 aprile.

Al 12 aprile 2021, sono più di un milione le domande già lavorate dall’Agenzia delle Entrate, ed è la Lombardia la regione con il maggior numero di mandati di pagamento inviati.

A fornire i dati relativi ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni è il comunicato stampa congiunto di MEF e Agenzia delle Entrate, pubblicato nel pomeriggio del 16 aprile 2021.

Mentre si susseguono gli annunci sulle novità del decreto Sostegni bis, l’Agenzia delle Entrate prosegue il lavoro per l’erogazione degli 11 miliardi di euro di aiuti previsti dal decreto n. 41/2021.

Sono 200.000 i pagamenti già eseguiti per il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, seguiti da quelli per le attività professionali e relativi ai servizi di alloggio e ristorazione.

Del totale delle domande lavorate, 22.269 riguardano il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in compensazione. Sono 987.616 quelle per le quali è stato inviato l’ordine di accredito sul conto corrente.

Il canale telematico per l’invio delle domande di accesso ai nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni si è aperto il 30 marzo 2021 e, al 12 aprile 2021, sono più di 3 i miliardi di euro già pagati ai titolari di partita IVA beneficiari.

A 16 giorni dall’apertura del portale dell’Agenzia delle Entrate, predisposto dal partner tecnologico Sogei, sono 1 milione le domande lavorate per le quali è stato eseguito il pagamento.

Nel dettaglio, si legge nel comunicato stampa congiunto MEF-Agenzia delle Entrate, sono 987.616 le domande di contributo a fondo perduto per le quali è stato già inviato l’ordine di accredito sul conto corrente.

A queste si i aggiungono i 22.269 contributi riconosciuti in forma di crediti di imposta da utilizzare in compensazione.

Come evidenziato dai dati pubblicati dal MEF il 16 aprile 2021, a livello regionale i mandati di pagamento più numerosi sono stati inviati in Lombardia (circa 173mila soggetti che hanno ricevuto il contributo), seguita da Lazio (108mila), Campania (103mila), il Veneto (75mila) e la Toscana (74mila). Fra le altre regioni spiccano la Sicilia (71mila), l’Emilia-Romagna (71mila), la Puglia (70mila) e il Piemonte (69mila).

Regione Istanze di richiesta Importo Bonus Abruzzo 23.995 60.247.095 Basilicata 7.983 20.260.249 Calabria 31.261 64.806.694 Campania 103.565 296.822.273 Emilia-Romagna 71.032 220.924.357 Friuli-Venezia Giulia 14.857 43.743.601 Lazio 108.070 349.963.819 Liguria 26.030 67.806.097 Lombardia 173.357 603.838.187 Marche 25.384 73.629.079 Molise 5.124 11.039.933 Non disponibile 16 47.288 Piemonte 69.021 187.403.138 Puglia 70.418 172.093.093 Sardegna 26.399 68.312.324 Sicilia 71.051 170.400.172 Toscana 74.342 254.244.943 Trentino-Alto Adige 15.324 58.597.145 Umbria 14.409 38.845.620 Valle D’Aosta 2.672 6.623.399 Veneto 75.575 275.479.150 Territorio 1.009.885 3.045.127.656

Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni, pagamenti a quota 3 miliardi di euro per un milione di destinatari Comunicato stampa congiunto MEF-Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2021

Contributi a fondo perduto, commercio di auto e moto in testa ai pagamenti. Segue la ristorazione

L’importo più consistente dei contributi a fondo perduto erogati ha raggiunto gli esercenti del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, per un totale di 625 milioni di euro, seguiti dagli esercenti attività di alloggio e ristorazione, per un totale di 608 milioni di euro, 356 milioni hanno raggiunto il settore manifatturiero e 324 milioni quello dell’edilizia.

Rilevante è anche il numero di pagamenti eseguiti in favore dei professionisti: sono 180.000 quelli eseguiti, pari al 17,87 per cento del totale, e per un importo che ammonta a 288 milioni di euro.