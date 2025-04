Dall'Agenzia delle Entrate arriva il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva al 25 per cento per i frontalieri

Pronto il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista per i frontalieri.

Si tratta dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali introdotta dal decreto Omnibus prevista per i dipendenti residenti in Comuni a meno di 20 km dal confine con la Svizzera.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il codice va indicato nel modello F24 nella sezione “Erario”.

Imposta sostitutiva al 25% per i frontalieri: pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 10 aprile ha istituito il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dedicata ai lavoratori frontalieri.

Si tratta della novità introdotta dal decreto Omnibus, n. 113/2024, il quale ha previsto che dal periodo d’imposta 2024 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, residenti in particolare Comuni e nelle Province di Brescia e Sondrio, possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

Tale imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali è pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi alle condizioni indicate nel provvedimento.

Come previsto dallo stesso decreto il contribuente esercita tale scelta nella dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi.

Ebbene, per consentire ai contribuenti interessati il versamento dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

“1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri - art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

Il versamento, come detto, deve essere effettuato tramite il modello F24. In fase di compilazione il codice va indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nella sezione “Anno di riferimento” va specificato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Imposta sostitutiva al 25% per i frontalieri: quali sono i comuni interessati

Di seguito l’elenco dei Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 al fine dell’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell’applicazione del previgente Accordo del 3 ottobre 1974

Regione Provincia Comuni Lombardia Bergamo Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve Lombardia Brescia Ponte di Legno Lombardia Lecco Bulciago, Molteno Lombardia Monza e Brianza Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano Lombardia Sondrio Andalo Valtellino, Bema Lombardia Varese Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Stresa Piemonte Vercelli Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa Trentino Alto Adige Bolzano Martello Trentino Alto Adige Trento Peio, Rabbi Valle d’Aosta Aosta Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, PréSaint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, SaintMarcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

Di seguito l’elenco dei Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.

Provincia Comuni Provincia di Brescia Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione Provincia di Sondrio Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano