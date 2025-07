Bonus psicologo 2025: da quando si potrà fare domanda?

Bonus psicologo 2025, domanda ancora in standby. Quando si potrà richiedere il contributo? L'INPS chiarisce i passaggi necessari

Bonus psicologo 2025, quali i tempi per fare domanda?

Per l’avvio della procedura di richiesta del contributo fino a 1.500 euro, calibrato in base all’ISEE, è l’INPS a chiarire che bisognerà ancora attendere.

Un avviso pubblicato il 25 luglio ha fatto il punto sui passaggi ancora attesi.

Domanda bonus psicologo 2025: prima il decreto, poi l’avvio sul sito INPS

Dopo le notizie circolate in merito al click day del 25 luglio per l’accesso al bonus psicologo, l’INPS ha pubblicato una nota per fare chiarezza sui tempi effettivi per l’avvio della procedura di richiesta.

Al momento non vi è una data annunciata per poter fare domanda. Il motivo è legato alla necessità di attendere, in primis, la registrazione presso la Corte dei Conti del decreto attuativo che stabilirà il riparto delle risorse in campo per il 2025.

Il decreto interministeriale, già firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, non è ancora stato validato in via ufficiale.

Approvato il 7 maggio in Conferenza Stato-Regioni, il testo resta al momento al vaglio dei giudici contabili, chiamati a verificarne la conformità e la legittimità.

Preavviso di 30 giorni sul sito INPS prima del via alla domanda

Per poter dare il via alla macchina operativa, chiamata a delineare le procedure per l’accesso al bonus psicologo 2025, si attende quindi la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti e poi la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Solo dopo l’INPS predisporrà le procedure per l’invio dell’istanza. Le date per la presentazione della domanda saranno rese note sul sito ufficiale dell’Istituto, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Questo quanto evidenziato nell’avviso del 25 luglio, che sottolinea il lavoro preparatorio in corso: è in programma un incontro tra il Ministero della Salute e l’INPS per individuare le date definitive e una finestra temporale “che garantisca equità nell’accesso al beneficio per tutti i cittadini interessati”.

INPS - Bonus psicologo 2025, precisazioni sui tempi di avvio Scarcia l’avviso INPS con i dettagli sui tempi per la domanda di bonus psicologo 2025

Perché si va verso un click day: pochi fondi rispetto alle domande attese

L’interesse sul bonus psicologo è alto, anche perché come già avvenuto negli scorsi anni si preannunciano richieste d’accesso di gran lunga superiori rispetto alle risorse in campo.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto lo stanziamento di 9,5 milioni di euro per l’anno in corso, da distribuire tra le regioni e le province autonome. Si attendono oltre 400.000 domande, ma le risorse in campo consentono di coprirne solo 6.300 circa.

A poterne beneficiare, in linea teorica, saranno i contribuenti con ISEE fino a 50.000 euro, con un meccanismo basato su tre scaglioni e che agisce in modalità progressiva.

In caso di ISEE fino a 15.000 euro sarà possibile ottenere fino a 1.500 euro. Si passa a 1.000 euro per la fascia da 15.000 a 30.000 euro, mentre per in caso di ISEE superiore a 30.000 euro il contributo scenderà a 500 euro.

L’accesso avviene in ogni caso secondo una graduatoria e con priorità ai contribuenti con ISEE più basso. Una regola che, unita alla questione dei pochi fondi a disposizione, è alla base del meccanismo del click day: solo i più veloci a fare domanda potranno realmente ambire ad accedervi.