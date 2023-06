Cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori colpiti dall’alluvione: domanda dal 15 giugno

Nel DL Alluvione la cassa integrazione per i lavoratori e le lavoratrici delle zone colpite dagli eventi climatici: i datori di lavoro possono presentare domanda all'INPS dal 15 giugno. Le istruzioni da seguire nella circolare numero 53 del 2023

Dal 15 giugno i datori di lavoro possono presentare domanda per ottenere la cassa integrazione emergenziale che rientra tra gli aiuti previsti dal Decreto Alluvione per sostenere i cittadini e le cittadine delle zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dagli eventi climatici.

La misura di sostegno, che può contare su una dotazione di 620 milioni di euro, viene erogata con pagamento diretto da parte dell’INPS.

L’importo mensile massimo riconosciuto è pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale per il 2023 pari a 1.244,36 euro netti.

Ma la cassa integrazione legata all’alluvione non è riconducibile ad altre forme di CIG, rappresenta una novità:

“La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, erogata direttamente dall’Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti illustrati (...) per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale di cui trattasi”.

Si legge nel testo della circolare numero 53 dell’8 giugno 2023 che fornisce tutte le istruzioni da seguire.

Di conseguenza la misura non è compatibile con altri strumenti di integrazione salariale standard a disposizione dei datori di lavoro. In caso di richiesta già inoltrata, però è possibile annullare l’istanza e richiedere l’accesso alla cassa integrazione emergenziale.

Domanda dal 15 giugno per la cassa integrazione del DL alluvione

Dal 15 giugno i datori di lavoro possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione legata all’alluvione per un’ampia platea di cittadini e cittadine:

lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro con sede legale/unità operative nei territori colpiti in Emilia Romagna, nella Marche e in Toscana che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa , ma anche nel caso in cui sia impossibile raggiungere il datore di lavoro che si trova fuori dalle zone colpite ;

che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro con sede legale/unità operative nei territori colpiti in che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno , ma anche nel caso in cui sia impossibile raggiungere il datore di lavoro che si trova ; lavoratori agricoli che si trovano nelle seguenti condizioni alla data del 1° maggio 2023: a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa che si svolge in uno dei Comuni colpiti; hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni interessati e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa oltre le zone colpite; a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio , non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché si svolge in uno dei Comuni colpiti; sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati , non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’ attività lavorativa al di fuori dei territori colpiti .

che si trovano nelle seguenti condizioni alla data del 1° maggio 2023:

In questi ultimi due casi la cassa integrazione è riconoscibile dall’assunzione.

L’impossibilità di recarsi al lavoro è collegata ai seguenti fattori, da indicare in fase di richiesta e da documentare adeguatamente:

un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;

interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;

inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;

inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;

condizioni di salute di familiari conviventi;

ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili agli eventi climatici.

A prescindere dalle condizioni che determinano la possibilità di beneficiare della misura di sostegno, dovrà essere sempre il datore di lavoro a presentare domanda per ottenere la cassa integrazione legata all’alluvione.

La durata della cassa integrazione legata all’alluvione può arrivare fino a 15 giorni o fino a 90 giorni.

Tipologia di lavoratrici e lavoratori Durata Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90 Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori individuati dal DL Alluvione Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90 Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni alluvionati, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni negli stessi Comuni Per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90 Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15

“Ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse”.

Si legge nella circolare.

Come presentare domanda per la cassa integrazione del DL alluvione: le istruzioni da seguire

La scadenza per presentare domanda di accesso alla cassa integrazione prevista dal DL Alluvione è fissata entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

La data non ha carattere decadenziale ma è necessario rispettare i tempi per fare in modo che l’INPS eroghi in maniera tempestiva le somme ai lavoratori e alle lavoratrici che ne hanno diritto.

Dal punto di vista pratico le imprese dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, con i dati dei destinatari della misura.

Il documento dovrà essere trasmesso all’INPS tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

L’allegato 3 alla circolare numero 53 del 2023 rappresenta il modello da seguire.

Tutte le istruzioni sono contenute nel testo integrale del documento.