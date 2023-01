Carta acquisti 2023, domanda per il contributo per spese e bollette: moduli online

Sono scaricabili online dal sito del MEF i moduli per la domanda per la carta acquisti. Destinatari del contributo per spese alimentari, sanitarie e delle bollette di luce e gas sono i cittadini con 65 o più anni di età e i genitori di figli minori di 3 anni. Requisiti e come fare domanda

2 gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2023 sono scaricabili i moduli per la domanda della carta acquisti. Tale carta permette ai cittadini che hanno 65 anni o oltre e ai genitori di bambini di età inferiore a 3 anni di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi. L’importo potrà essere utilizzato per il pagamento di spese alimentari e sanitarie, oltre a quello di bollette di luce e gas. A rendere nota la messa a disposizione dei moduli è il comunicato stampa numero 1 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2023. Carta acquisti 2023, domanda per il contributo a spese e bollette: moduli online Dal 1° gennaio 2023 sono online i moduli per presentare la domanda per la carta acquisti. Possono farne richiesta i cittadini con almeno 65 anni di età e i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni. Per i primi, tra i requisiti da soddisfare ci sono i seguenti: essere di età non inferiore a 65 anni;

avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a 7.640,18 euro ;

; avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 7.640,18 euro all’anno o di importo inferiore a 10.186,91 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni. Per i secondi, invece, i principali requisiti da rispettare sono i seguenti: avere un figlio di età inferiore a 3 anni ;

; avere un ISEE , in corso di validità, inferiore a 7.640,18 euro ;

, in corso di validità, inferiore a ; essere titolare di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla stessa soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE. Nel rispetto dei requisiti indicati, e di tutti gli altri previsti dalla legge e riepilogati nell’apposita sezione del sito del MEF, i cittadini hanno diritto a un contributo di 80 euro ogni due mesi. L’importo potrà essere speso per spese alimentari o sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas, oltre al bonus sociale che per il 2023 è stato esteso ai contribuenti con ISEE fino a 15.000 euro. Carta acquisti 2023, come fare domanda La domanda per ottenere la carta acquisti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, può essere presentata negli Uffici Postali. Dovranno essere compilati i moduli che possono essere scaricati dall’apposita sezione del sito del MEF e disponibili anche presso gli uffici postali stessi. Nel caso di soggetti con 65 anni o più, si dovrà utilizzare l’apposito modulo, che dovrà essere compilato secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione. Carta acquisti - modulo per presentare la domanda (A019/23) Per beneficiari con 65 anni o più. Carta acquisti - Istruzioni per la compilazione Per soggetti con 65 anni o più. Modulo diverso, così come le istruzioni per la compilazione dello stesso, dovrà essere utilizzato dai genitori di bambini di età inferiore a 3 anni. Carta acquisti - modulo per presentare la domanda (B020/23) Per soggetti con figli minori di 3 anni. Carta acquisti - Istruzioni per la compilazione Per soggetti con figli minori di 3 anni. Dopo la presentazione della domanda, una volta accolta la richiesta, i destinatari del contributo potranno effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento. Tale carta permetterà di sostenere le spese presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie. Potranno inoltre essere pagate le bollette di luce e gas negli uffici postali, usufruendo della tariffa elettrica agevolata.