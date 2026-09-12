Informazione Fiscale amplia i propri canali di comunicazione con Telegram e WhatsApp

Informazione Fiscale è presente su due nuovi canali: Telegram e Whatsapp, per un contatto diretto con lettrici e lettori, professionisti e aziende

Roma, 12 settembre 2026 - Informazione Fiscale comunica l’attivazione dei propri canali ufficiali su Telegram e WhatsApp, attraverso cui sarà possibile ricevere aggiornamenti e contenuti dedicati.

A partire dal mese di settembre, i nuovi canali si affiancheranno a quelli già utilizzati dall’azienda, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore modalità di accesso ai contenuti editoriali e a tutte le informazioni relative ai percorsi di formazione svolti.

Da anni punto di riferimento per l’informazione e la formazione fiscale, societaria, contabile, del lavoro e previdenziale, Informazione Fiscale continua a investire nell’innovazione digitale, affiancando al portale principale nuove modalità di fruizione dei contenuti per rispondere alle esigenze di una platea sempre più ampia e connessa.

L’attivazione dei nuovi canali si inserisce in questo percorso, favorendo così una comunicazione diretta con il pubblico di riferimento.

“Il lancio dei canali Telegram e WhatsApp rappresenta un nuovo punto di contatto con lettori, professionisti e aziende e un ponte tra la nostra anima redazionale e la nostra mission educativa. L’iscrizione ai canali è completamente gratuita, gli utenti ricevono esclusivamente le comunicazioni della redazione, senza messaggi da parte di altri iscritti e nel pieno rispetto della privacy”

ha dichiarato il direttore responsabile, Francesco Oliva.

Telegram si configura come uno strumento ideale per chi vuole essere sempre informato e ricevere notizie e aggiornamenti in tempo reale. Gli utenti riceveranno notifiche sugli articoli che verranno pubblicati nel corso della giornata dalla redazione e su tutte le novità da conoscere, anche relativamente alle attività di formazione promosse da Informazione Fiscale.

Diversamente, il canale WhatsApp sarà dedicato alla diffusione di contenuti selezionati, avvisi importanti e aggiornamenti della nostra Academy con informazioni sui corsi, gli eventi formativi e le iniziative rivolte ai professionisti che vogliono investire nel proprio aggiornamento.

È possibile entrare a far parte della community di Informazione Fiscale in pochi secondi:

Canale WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029VbCylU2KwqSTkPLGBL19

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