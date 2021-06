Bonus Sud, dopo la diatriba che ha visto l'intervento del TAR del Lazio sulle modalità di applicazione della decontribuzione alla tredicesima mensilità ora emergono nuove criticità: in vista della relativa scadenza per il pagamento, i dubbi si ripropongono per la quattordicesima. Per quali ratei interviene lo sconto? In attesa di chiarimenti, ecco le possibili risposte.

Bonus Sud, “quel pasticciaccio brutto di via Vittorio Veneto”. Il Ministero del lavoro, e in sua vece l’INPS, dovrà presto intervenire per chiarire le modalità di applicazione dell’esonero contributivo alla quattordicesima mensilità.

Sciolto ogni interrogativo sulla tredicesima, gli stessi dubbi sorgono per la mensilità supplementare estiva in vista della relativa scadenza per il pagamento dei contributi.

Il casus belli risale alla fine dell’anno scorso quando i datori di lavoro, non avendo ricevuto alcuna istruzione in merito, avevano provveduto a versare la tredicesima mensilità con lo sgravio al 30 per cento previsto dal Decreto Agosto ed esteso dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 2029.

Un’operazione cassata dall’INPS che, sulla scorta del primo indirizzo del Ministero, riteneva applicabile il Bonus Sud con lo sconto previsto solo per i ratei maturati nell’ultimo trimestre dell’anno dando, quindi, istruzioni per eseguire il conguaglio per gli importi non versati.

La presa di posizione dell’Istituto è stata aspramente criticata, tanto da richiedere l’intervento del TAR Lazio che, su ricorso dell’ANCL, determinato un repentino dietrofront: nessun obbligo di restituzione dell’eccedente sui ratei gennaio-settembre 2020 perché l’agevolazione si applica a tutta la tredicesima 2020.

Ma ora cosa succederà con la quattordicesima mensilità? In attesa dei dovuti chiarimenti, di seguito si espongono le due possibili modalità di adempimento.

Bonus Sud, nuovi dubbi per lo sconto sulla quattordicesima: come si applica?

Con l’avvicinarsi della scadenza per il pagamento della quattordicesima 2021 e visti i precedenti, ci si chiede come lo sconto del Bonus Sud debba essere fruito dai datori di lavoro, non essendo tutt’ora chiaro se il diktat del TAR di questo inverno si riferisca o meno anche a questa mensilità.

Le soluzioni prospettabili, a seconda se si voglia abbracciare la prima lettura dell’INPS oppure l’interpretazione offerta dal TAR, sono due:

Secondo la prima lettura fornita dall’INPS, quella del primo messaggio poi annullato nella parte riferita alla tredicesima, si dovrebbe applicare lo sgravio del 30 per cento ai 9/12 della quattordicesima: tre mensilità da ottobre a dicembre 2020 e sei mensilità da gennaio a giugno 2021.

In base all’orientamento del TAR Lazio, invece, l’agevolazione opera tout court per le somme corrisposte nel periodo agevolato, intervenendo sull’intera mensilità supplementare.

Considerata la prossima scadenza per il pagamento della quattordicesima, sembrerebbe urgente un intervento chiarificatore dell’INPS. Senza istruzioni in tal senso, infatti, parrebbe consigliabile una strada più cauta: l’applicazione dell’ agevolazione solo sui 9/12.

Bonus Sud, dubbi interpretativi su tutta la linea: il problema della somministrazione

La decotribuzione per il Sud Italia è stata oggetto di diverse polemiche e non soltanto con riferimento allo sconto applicabile sulle mensilità aggiuntive.

Nell’occhio del ciclone è entrata anche la questione della somministrazione: le agenzie interinali che somministravano lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno, secondo una prima interpretazione della norma, non potevano beneficiare dell’esonero se avevano sede nel centro-Nord.

Anche qui è dovuto intervenire il TAR del Lazio che ha imposto un cambio di rotta al Ministero e all’INPS: l’agevolazione viene riconosciuta, a prescindere da quale sia la sede dell’agenzia, con riferimento a ciascun lavoratore somministrato nel Mezzogiorno dal 1° ottobre 2020.

Pertanto, alle agenzie inizialmente escluse è stato concesso il recupero delle eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse e, pertanto, la fruizione in via retroattiva del beneficio.

Insomma, tornando al presente e alle attuali perplessità, se non si avranno presto delucidazioni sulla questione dello sconto sulla quattordicesima il Bonus Sud rischia di creare ancora una volta forti dubbi sulla strada corretta da percorrere.