Bonus psicologo, come inserire le fatture: istruzioni per ottenere il rimborso

Mentre arrivano le graduatorie del bonus psicologo relative al 2023, torna possibile fino alla scadenza del 31 luglio l'inserimento delle fatture dell'annualità precedente: le istruzioni per i professionisti e le professioniste

Tra nuove graduatorie e procedure per ottenere il pagamento, il bonus psicologo torna sotto i riflettori.

Per i professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo scorso ma non hanno inserito i dati di fatturazione in primavera a partire da oggi, 15 luglio, e fino alla scadenza del 31 luglio sarà possibile caricare le fatture relative alle prenotazioni per l’annualità 2022 per ricevere il rimborso.

Una panoramica delle istruzioni per procedere sulla piattaforma INPS.

Bonus psicologo 2024: guida all’inserimento delle fatture sulla piattaforma INPS

Mentre l’Istituto ha predisposto la lista dei nuovi beneficiari e delle nuove beneficiarie che potranno accedere al contributo per le sessioni di psicoterapia, si apre la finestra per completare le ultime operazioni utili ai professionisti per ottenere il pagamento del bonus psicologo.

I cittadini e le cittadine che rientrano nella graduatoria di coloro che hanno diritto all’agevolazione forniscono il loro codice univoco ai professionisti che aderiscono all’iniziativa e sono iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi per beneficiare dell’agevolazione.

Sono, poi, questi ultimi a prenotare le sedute dei pazienti sulla piattaforma INPS tramite il servizio Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia e a ricevere successivamente il rimborso.

Per ogni incontro la somma a disposizione arriva a un massimo di 50 euro.

Limite ISEE Importo massimo bonus psicologo inferiore a 15.000 euro 1.500 euro compreso tra 15.000 e 30.000 euro 1.000 euro compreso tra 30.000 e 50.000 euro 500 euro

Prenotate e confermate le sedute, i professionisti devono registrate le fatture nel sistema per ricevere il pagamento del bonus psicologo sul conto corrente indicato al primo accesso in piattaforma.

Come previsto dal messaggio INPS n. 2568 del 2024, fino alla scadenza del 31 luglio sarà possibile fornire i dati degli incontri di psicoterapia confermati entro il 26 marzo (per la Basilicata, entro il 6 maggio), che non sono stati indicati entro il termine del 21 maggio 2024.

Bonus psicologo, come inserire le fatture: istruzioni per i professionisti

Prima di tutto per caricare i dettagli relativi alla fatturazione e ottenere il pagamento del bonus psicologo è necessario effettuare l’accesso al servizio online Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia tramite SPID o usando le altre credenziali ammesse e identificarsi come professionista.

Una volta all’interno, nel menu presente sulla spalla sinistra della schermata bisogna cliccare su “Le mie fatture” e selezionare dalla lista le sedute precedentemente confermate, suddivise per singolo paziente.

Per procedere è necessario spuntare le caselle blu, come evidenziato nell’immagine di seguito.

La richiesta di rimborso viene inserita fornendo tutte le informazioni contenute nelle fatture:

Ragione Sociale/Nominativo (di chi emette fattura);

Data fattura;

Numero fattura;

Importo totale (presente all’interno del documento).

Indicate tutte le informazioni, il professionista deve cliccare sul pulsante Conferma Fattura per concludere l’inserimento.

Bonus psicologo, come richiedere il rimborso inserendo le fatture

Se l’operazione si conclude con successo, appare il riepilogo delle informazioni della fattura registrata e le informazioni delle sedute associate oggetto del bonus psicologo.

Nella stessa sezione Le mie Fatture risulta disponibile la lista di tutte le fatture registrate con i dettagli riportati in ogni documento.

E nella schermata di dettaglio sono disponibili le informazioni delle sedute associate per le quali chiedi il rimborso.

In caso di errori è anche possibile eliminare la documentazione inserita tramite il pulsante Annulla fattura fornendo la motivazione alla base dell’operazione.

Nella sezione di riepilogo delle sedute, invece, i professionisti e le professioniste possono monitorare, oltre ai dati di fatturazione, anche le informazioni relative al pagamento predisposto dall’INPS sul conto corrente indicato al primo accesso.

Tutte le istruzioni nel tutorial sul bonus psicologo messo a punto dall’Istituto.

INPS - Tutorial sul bonus psicologo Guida per i professionisti e le professioniste