C'è tempo fino alla scadenza del 31 luglio per registrare i dati di fatturazione per le sessioni di psicoterapia confermate. I professionisti dovranno procedere entro tale termine per evitare l'annullamento delle sedute e perdere il rimborso

Riparti i termini per l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute di psicoterapia confermate.

I beneficiari della prima edizione del bonus psicologo, dopo lo scorrimento delle graduatorie, hanno avuto tempo fino al 26 marzo per prenotare le sedute e i professionisti fino al 21 maggio per confermare la fatturazione.

Dal 15 al 31 luglio, gli psicologi che non hanno registrato i dati di fatturazione possono provvedere all’adempimento.

Se la scadenza non verrà rispettata le sedute saranno annullate d’ufficio.

Intanto, si attende la pubblicazione delle graduatorie del bonus psicologo 2024.

Bonus psicologo: scadenza il 31 luglio per non perdere le sessioni confermate

L’INPS con il messaggio n. 2568, pubblicato il 9 luglio 2024, comunica la riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti che hanno aderito alla prima edizione del bonus psicologo.

Lo scorso settembre, infatti, l’istituto ha annunciato lo scorrimento delle graduatorie dei beneficiari e i nuovi ammessi al contributo hanno avuto 180 giorni di tempo (scaduti il 26 marzo 2024) per utilizzare il codice univoco assegnato e prenotare le sessioni di psicoterapia.

Con il messaggio n. 1153 del 18 marzo 2024, l’Istituto ha quindi indicato la data del 21 maggio quale termine ultimo per l’inserimento da parte degli psicoterapeuti dei dati di fatturazione delle sedute effettuate.

Ebbene, con il nuovo messaggio l’Istituto comunica la riapertura della procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 (solo per la Regione Basilicata entro il 6 maggio) ma non hanno inserito anche i relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio.

Gli psicoterapeuti, dunque, potranno procedere all’inserimento di tali dati dalle ore 9.00 del 15 luglio fino alle ore 18.00 del 31 del mese.

Superata la scadenza del 31 luglio, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.

L’INPS infine ricorda che le modalità di accesso all’apposita procedura sono descritte nel tutorial per i professionisti pubblicato sul portale istituzionale (sezione “Registrazione e rimborso fattura”).

INPS - Messaggio n. 2568 del 9 luglio 2024 Bonus psicologo 2022. Riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti

Bonus psicologo: si attende la pubblicazione delle graduatorie dei nuovi beneficiari

Per quanto riguarda invece la nuova edizione del bonus psicologo, i cittadini e le cittadine interessate hanno avuto tempo fino alla scadenza del 31 maggio per inviare la domanda per il contributo, che per il 2024 può arrivare a un massimo di 1.500 euro.

Come specificato dall’INPS nel messaggio n. 2133 del 5 giugno, sono state presentate oltre 400.000 domande.

Si attende, dunque, solamente la pubblicazione delle graduatorie per conoscere i beneficiari del contributo sostegno delle spese di psicoterapia per il 2024, dato che sono trascorsi anche i 30 giorni di tempo che l’istituto ha concesso per l’eventuale regolarizzazione dell’ISEE.

L’INPS, infatti, ha precisato che per consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali e provinciali, è stato necessario che i richiedenti in possesso di un’attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità procedessero con la regolarizzazione, pena l’esclusione dalla procedura.

Come detto, il termine per la regolarizzazione è scaduto e si attende la pubblicazione degli elenchi. A differenza della passata edizione, i nuovi beneficiari avranno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo, utilizzando il codice univoco in fase di prenotazione delle sedute.