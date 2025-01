Bonus elettrodomestici e altre novità: attesa per le istruzioni su come richiedere le agevolazioni

Attesa per i nuovi bonus della Legge di Bilancio 2025: da quello per gli elettrodomestici al contributo per la nascita. Quando e come richiedere le agevolazioni destinate alle famiglie?

La Legge di Bilancio 2025 ha messo in campo nuovi bonus per le famiglie: dal contributo per gli elettrodomestici a quello per la nascita, serve, ora, definire le istruzioni su come e quando richiedere le agevolazioni.

Una panoramica sui tempi di attesa che nella maggior parte dei casi sono legati all’approvazione di decreti attuativi, i provvedimenti che regolano nel dettaglio requisiti, criteri e modalità di accesso alle misure.

Dal bonus elettrodomestici a quello per la nascita: come e quando richiedere le agevolazioni

Oltre alle conferme e alle modifiche di strumenti già esistenti, la Legge di Bilancio 2025 ha messo in campo anche delle novità per le famiglie:

un bonus per l’acquisto di elettrodomestici al alta efficienza energetica del valore di 100 euro che arriva fino a un massimo di 200 euro per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro;

il ritorno del bonus nascita del valore di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro;

un bonus per le attività sportive e ricreative presso Enti del Terzo settore per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro;

un contributo per le mense scolastiche in caso di difficoltà economica.

Le agevolazioni, però, non sono immediatamente accessibili: è necessario attendere le istruzioni di enti e Ministeri per conoscere le modalità da seguire per richiedere il bonus a cui si ha diritto.

Sebbene la Legge di Bilancio 2025 sia stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’accesso ai bonus previsti non è automatico. Ad eccezione del contributo per le nascite, le misure messe in campo infatti non sono autoapplicative.

Che cosa vuol dire nella pratica? Gli enti competenti devono completare la scrittura delle regole di riferimento e definire tutti i dettagli per rendere operativi gli strumenti.

La necessità di concretizzare questo passaggio spesso lascia inattuate a lungo le novità, trasformando bonus e agevolazioni in misure fantasma. Dalla Manovra dello scorso anno, ad esempio, è rimasto ancora in stand by il contributo previsto per le spese veterinarie da riconoscere a cittadini e cittadine over 65.

Dal bonus elettrodomestici a quello per la nascita: attesa per le istruzioni da seguire

Anche se spesso non vengono rispettate, i testi approvati in buona parte dei casi prevedono delle date di scadenza per definire come e quando richiedere i bonus. Ed è proprio guardando ai tempi dettati dalla Manovra 2025 che è possibile fare una stima dei tempi di attesa per i contributi messi in campo per l’acquisto degli elettrodomestici così come per le mense e le attività ricreative.

Guardando al testo della Legge di Bilancio 2025, la misura ad accesso più veloce dovrebbe essere il contributo per la nascita di figli o figlie nei nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro.

In questo caso, infatti, servono solo le istruzioni INPS per procedere con la domanda.

Più complesso, invece, è il percorso delle agevolazioni che richiedono un coinvolgimento dei Ministeri o della Presidenza del Consiglio: gli enti coinvolti, infatti, hanno a disposizione 60 giorni per procedere e, nel caso, del contributo per le mense non hanno un termine da rispettare.

Ovviamente c’è anche la possibilità che si approvino le istruzioni in anticipo, ma la storia delle agevolazioni e dei tempi di attuazione suggeriscono che la consuetudine è fatta di ritardi.