Bilancio d’esercizio: deposito, scadenze e ultime novità

Webinar formativo gratuito in materia di bilancio d'esercizio 2026: analisi delle ultime novità, dei nuovi parametri e delle scadenze per l'approvazione e il deposito di quest'anno

Siamo nelle settimane che ci avvicinano alle prime scadenze relative all’approvazione del bilancio d’esercizio in vista del successivo deposito.

Abbiamo quindi pensato di organizzare in collaborazione con TeamSystem questo nuovo evento formativo dedicato ai professionisti che si occupano di predisposizione, controllo, approvazione e successivo deposito del bilancio d’esercizio, in particolare a dottori commercialisti, esperti contabili, ragionieri commercialisti, revisori legali, consulenti del lavoro e tributaristi.

Ci occuperemo, in particolare, del seguente programma:

La normativa di riferimento per il bilancio di esercizio ;

; Le diverse tipologie di bilancio previste dalla normativa vigente alla luce dei nuovi parametri ;

previste dalla normativa vigente alla luce dei ; Le scadenze per l’ approvazione del bilancio e il successivo deposito ;

e il ; I parametri ESG per le micro, piccole e medie imprese ;

; Le ultime novità e le deroghe.

Per partecipare all’evento formativo è possibile iscriversi inserendo i dati nella pagina di registrazione dedicata.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato diversi standard applicabili obbligatoriamente dai bilanci 2026.

Si tratta, in particolare, delle seguenti novità:

principio contabile nazionale OIC 30 sui bilanci intermedi : ora è obbligatorio per la redazione delle situazioni contabili infrannuali , garantendo maggiore uniformità rispetto al bilancio d’esercizio;

: ora è obbligatorio per la redazione delle , garantendo maggiore uniformità rispetto al bilancio d’esercizio; emendamenti OIC 11 (finalità e postulati) : sono state introdotte modifiche sulla derivazione rafforzata , con un allineamento più stretto tra rappresentazione contabile e qualificazione fiscale;

: sono state introdotte modifiche sulla , con un allineamento più stretto tra rappresentazione contabile e qualificazione fiscale; principio contabile nazionale OIC 34 (Ricavi): ulteriori affinamenti per la rilevazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi e vendite di beni, con particolare attenzione all’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione.

Il 2026, inoltre, sarà un anno cruciale per la rendicontazione ESG (rendicontazione non finanziaria).

Le PMI quotate entreranno ufficialmente nel perimetro della CSRD (“Corporate Sustainability Reporting Directive”). Per l’esercizio 2026 (con pubblicazione nel 2027), le PMI quotate (escluse le micro-imprese) dovranno predisporre il bilancio di sostenibilità secondo gli standard ESRS.

È previsto un regime di "opt-out" che permette di rimandare l’obbligo fino al 2028, ma richiede una specifica dichiarazione nella relazione sulla gestione.

Rivedremo poi tutti i parametri numerici di attivo di bilancio e ricavi che occorre prendere come riferimento per la redazione del bilancio in forma abbreviata e per il bilancio delle micro imprese, come da nuovi articoli 2435-bis e 2435-ter del codice civile, anche alla luce delle novità introdotte lo scorso anno.

